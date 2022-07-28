Одобрение дали даже собаки. Внучка Байдена определилась с местом проведения свадьбы в Белом доме

Наоми Байден, внучка президента США Джо Байдена, определилась, где именно пройдет ее свадьба в Белом доме. Торжество намечено на сентябрь.

Свадьба пройдет на лужайке перед знаменитым зданием, сообщает 28 июля Bloomberg. Это будет первая свадьба почти за десятилетие, которую организует президент США.



По словам самой девушки, одобрение на свадьбу на лужайке получено даже от собак ее дедушки.

О свадьбе Наоми Байден и ее жениха Питера Нила в Белом доме было объявлено в апреле. Благословение на место проведения было получено от Джо и Джилл Байден. Помолвка молодых людей состоялась еще в прошлом году.