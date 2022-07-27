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    Десятки машин в Воронеже разрисовали буквой Z. Власти: Это дискредитация армии

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    В Воронеже, на Южно-Моравской улице, ночью 27 июля вандал испортил автомобили, сообщают местные жители и СМИ.

    ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД передаёт, что несколько жителей города обратились в полицию после того, как обнаружили на своих автомобилях надписи, нанесённые краской, в виде буквы Z.

    «В ОП 5 УМВД России по г. Воронежу поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путем нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния, проводится проверка», — рассказали агентству в главке.

    В правительстве Воронежской области подтвердили факт вандализма. По данным администрации, на Южно-Моравской улице неизвестные разрисовали несколько десятков автомобилей символикой специальной военной операции на Украине. В правительстве отметили, что местные власти «безоговорочно и всецело поддерживают» проведение специальной военной операции на Украине и надеются, что виновные в вандализме понесут заслуженное наказание.

    Автор поста в группе «Мой и твой Воронеж» утверждает, что повреждённых машин больше сотни.

    «Новости Воронежа» цитируют комментарий губернатора Александра Гусева: «Мы уважаем право частной собственности и считаем случившееся на улице Южно-Моравской гнусной провокацией, которая направлена на дискредитацию вооруженных сил России. Надеемся, что виновные понесут заслуженное наказание».

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