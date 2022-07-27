Десятки машин в Воронеже разрисовали буквой Z. Власти: Это дискредитация армии

ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД передаёт, что несколько жителей города обратились в полицию после того, как обнаружили на своих автомобилях надписи, нанесённые краской, в виде буквы Z.



«В ОП 5 УМВД России по г. Воронежу поступило несколько заявлений от местных жителей о повреждении автомобилей путем нанесения краски на металлическое покрытие транспортных средств. Сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния, проводится проверка», — рассказали агентству в главке.

