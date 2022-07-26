BMW потерял дверь и колесо, врезавшись в столб напротив крейсера «Аврора»

BMW остался в плачевном состоянии после аварии на Пироговской набережной. Машина вылетела на газон напротив крейсера «Аврора», рассказала «Фонтанке» очевидица 26 июля.
К месту ДТП приехала скорая, машина реанимации и две пожарных машины. Судя по снимкам с места аварии, автомобиль врезался в столб, у него вырвало дверь и колесо. На Пироговской набережной от улицы Фокина до Арсенальной набережной собралась серьезная пробка.
Сведений о пострадавших пока нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.