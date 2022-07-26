    Пробки

    2/10

    usd58.66eur59.41
    Новые штаммы COVIDУ ресторанов подгораетФинны перестанут выдавать визыОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    BMW потерял дверь и колесо, врезавшись в столб напротив крейсера «Аврора»

    3022
    обсудить

    BMW остался в плачевном состоянии после аварии на Пироговской набережной. Машина вылетела на газон напротив крейсера «Аврора», рассказала «Фонтанке» очевидица 26 июля.

    К месту ДТП приехала скорая, машина реанимации и две пожарных машины. Судя по снимкам с места аварии, автомобиль врезался в столб, у него вырвало дверь и колесо. На Пироговской набережной от улицы Фокина до Арсенальной набережной собралась серьезная пробка.

    ПоделитьсяПоделиться

    Сведений о пострадавших пока нет. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close