Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» объявил сроки и программу

Российский кинофестиваль «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 5 по 11 августа, объявил программу. 26 июля расписание событий фестиваля было опубликовано на его официальном сайте.



Фестиваль откроется документальным фильмом Алексея Федорченко («Война Анны») «Монета страны Морави». Картина расскажет о культе писателя, режиссера и актера Василия Шукшина на малой родине, в селе Сростки Алтайского края.



За шесть дней фестиваля зрителям покажут 80 картин. За звание лучшего игрового фильма будут бороться 11 работ. Среди них — «Песни лета» Дмитрия Давыдова, картины жизни маленького народа, где сыграли непрофессиональные актеры, драма «Рядом» Тамары Дондурей — история про 30-летних интеллигентных людей, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора, «На тебе сошёлся клином белый свет» Игоря Поплаухина, рассказ о последнем дне жизни певицы Яны Дягилевой.

