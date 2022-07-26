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    Выборгский кинофестиваль «Окно в Европу» объявил сроки и программу

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    Российский кинофестиваль «Окно в Европу», который пройдет в Выборге с 5 по 11 августа, объявил программу. 26 июля расписание событий фестиваля было опубликовано на его официальном сайте.

    Фестиваль откроется документальным фильмом Алексея Федорченко («Война Анны») «Монета страны Морави». Картина расскажет о культе писателя, режиссера и актера Василия Шукшина на малой родине, в селе Сростки Алтайского края.

    За шесть дней фестиваля зрителям покажут 80 картин. За звание лучшего игрового фильма будут бороться 11 работ. Среди них — «Песни лета» Дмитрия Давыдова, картины жизни маленького народа, где сыграли непрофессиональные актеры, драма «Рядом» Тамары Дондурей — история про 30-летних интеллигентных людей, потерянных и живущих в иллюзии абсолютного выбора, «На тебе сошёлся клином белый свет» Игоря Поплаухина, рассказ о последнем дне жизни певицы Яны Дягилевой.

    В конкурсе неигрового кино участвуют 17 работ, в анимационном конкурсе — 34 картины.

    Вне конкурса ожидаются две гала-премьеры. Режиссер Иван Соснин представит картину «Далёкие близкие», о том, как одинокий учитель географии знакомится с женщиной в соцсетях и ради встречи с ней едет через всю Россию. В картине снялись Евгений Сытый, Филипп Авдеев, Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова, Кирилл Кяро.

    А Виктория Панасютина покажет свою работу «Календарь Ма(й)я», экранизацию одноимённого романа Виктории Ледерман о фантастических приключениях подростков, случайно изменивших ход времени. В фильме сыграли Федор Добронравов, Анна Уколова, Раиса Рязанова, Равшана Куркова и другие актеры.

    Торжественное подведение итогов фестиваля пройдет 10 августа в стенах Выборгского замка. Фильмом закрытия станет режиссерский дебют актрисы Светланы Устиновой «Время года зима». В драме об отношениях матери и дочери сыграли Юлия Снигирь, Евгения Добровольская, Екатерина Варнава, Семен Серзин.

    «Окно в Европу» — ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.

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