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    Переговоры, экспорт зерна и терроризм — эти и другие новости вокруг спецоперации за 24 июля

    Что произошло за последние сутки

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    Сегодня, 24 июля, глава МИД России Лавров провел переговоры в Каире
    Сегодня, 24 июля, глава МИД России Лавров провел переговоры в КаиреФото: Дмитрий Емельянов / E1.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня.

    Сегодня подводим итоги 24 июля.

    Россия дополнила список недружественных стран

    Правительство РФ расширило перечень недружественных стран и территорий.

    — В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации, — говорится в публикации пресс-службы кабинета министров РФ.

    Ранее в списке уже числились 48 территорий, среди которых США, Великобритания, Украина, Канада и другие.

    На Украине начали формировать зерновые караваны

    В морских портах Одесса, Черноморск и Южный началась подготовка к возобновлению работы. Напомним, подписание соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна состоялось 22 июля.

    — Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования, — сообщили в администрации морских портов Украины.

    Для включения судна в караван необходимо подавать заявки.

    Лавров провел переговоры в Каире

    Сегодня Сергей Лавров прибыл в Каир, где провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Из главных заявлений Лаврова:

    • российский и украинский народ продолжат жить вместе;
    • Украина заслуживает лучшего;
    • Россия не просит о снятии санкций;
    • Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно «антинародного и антиисторического режима».

    Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД России. Чуть позже Лавров посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.

    В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности

    В граничащей с Украиной Курской области до 8 августа продлили желтый уровень террористической опасности.

    — За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей — за бдительность. Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня еще на две недели, — написал губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.

    Олимпийские игры могут пройти без российских спортсменов

    Вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что проведение Олимпийских игр вполне вероятно без российских спортсменов.

    — Мы помним Олимпийские игры в 80-х, когда наши не участвовали, — сказал Жуков. — Это вполне себе можно представить. Но это крайне грустно.

    Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям из-за спецоперации на Украине.

    Сегодня, 24 июля, глава МИД России Лавров провел переговоры в Каире
    Сегодня, 24 июля, глава МИД России Лавров провел переговоры в КаиреФото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

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    Анастасия Моденова

    Ночной корреспондент

    Сергей Лавровзерно на экспортпереговорысанкцииспецоперацияРоссия и УкраинаУкраина: последние новости на сегодня

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