Переговоры, экспорт зерна и терроризм — эти и другие новости вокруг спецоперации за 24 июля

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях минувшего дня.
Сегодня подводим итоги 24 июля.
Россия дополнила список недружественных стран
Правительство РФ расширило перечень недружественных стран и территорий.
— В перечень вошли острова Гернси и Мэн, поддержавшие санкции, введенные Великобританией, а также Багамские острова, которые ввели запрет на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций Российской Федерации, — говорится в публикации пресс-службы кабинета министров РФ.
Ранее в списке уже числились 48 территорий, среди которых США, Великобритания, Украина, Канада и другие.
На Украине начали формировать зерновые караваны
В морских портах Одесса, Черноморск и Южный началась подготовка к возобновлению работы. Напомним, подписание соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна состоялось 22 июля.
— Информируем вас, что заход и выход судов в указанные морские порты будет осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождаться судном лидирования, — сообщили в администрации морских портов Украины.
Для включения судна в караван необходимо подавать заявки.
Лавров провел переговоры в Каире
Сегодня Сергей Лавров прибыл в Каир, где провел переговоры с главой МИД Египта Самехом Шукри. Из главных заявлений Лаврова:
- российский и украинский народ продолжат жить вместе;
- Украина заслуживает лучшего;
- Россия не просит о снятии санкций;
- Россия поможет украинскому народу избавиться от абсолютно «антинародного и антиисторического режима».
Египет стал первой страной в африканском турне главы МИД России. Чуть позже Лавров посетит Республику Конго, Уганду и Эфиопию.
В Курской области продлили высокий уровень террористической опасности
В граничащей с Украиной Курской области до 8 августа продлили желтый уровень террористической опасности.
— За две прошедшие недели в Курской области не выявлено случаев диверсий и терактов. Благодарю сотрудников спецслужб и правоохранительных органов за работу, а жителей — за бдительность. Но ситуация на границе не позволяет расслабляться: обстрелы со стороны Украины продолжаются. Вместе с руководителями силовых структур приняли решение продлить действие желтого уровня еще на две недели, — написал губернатор региона Роман Старовойт в своем telegram-канале.
Олимпийские игры могут пройти без российских спортсменов
Вице-спикер Госдумы, почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что проведение Олимпийских игр вполне вероятно без российских спортсменов.
— Мы помним Олимпийские игры в 80-х, когда наши не участвовали, — сказал Жуков. — Это вполне себе можно представить. Но это крайне грустно.
Напомним, 28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям из-за спецоперации на Украине.