Минюст просит ликвидировать «Сохнут». Израиль готовит делегацию

Минюст попросил суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское Агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Об этом 21 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.



Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство». Беседу по иску назначили на 28 июля.



Правительство Израиля решило направить в Москву делегацию для решения вопроса продолжения деятельности «Сохнута». Она прибудет на следующей неделе.

