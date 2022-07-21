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    Минюст просит ликвидировать «Сохнут». Израиль готовит делегацию

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    Минюст попросил суд ликвидировать автономную некоммерческую организацию «Еврейское Агентство «Сохнут», которая занимается репатриацией в Израиль. Об этом 21 июля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда.

    Ведомство считает, что «Сохнут» в своей работе «нарушал российское законодательство». Беседу по иску назначили на 28 июля.

    Правительство Израиля решило направить в Москву делегацию для решения вопроса продолжения деятельности «Сохнута». Она прибудет на следующей неделе.

    «Еврейская община в России глубоко связана с Израилем, и ее значение возрастает при любом политическом разговоре с российским руководством. Мы продолжим работу по дипломатическим каналам, чтобы важная деятельность еврейского агентства не останавливалась», — заявил премьер-министр Яир Лапид (цитата по РИА Новости).

    Еврейское агентство «Сохнут» — международная организация, которая занимается репатриацией в Израиль. На его сайте указано, что с момента своего создания в 1929 году агентство «доставило в Израиль более трех миллионов репатриантов и создало в Израиле около тысячи новых поселений». Также одной из своих целей организация указывает помощь евреям в сохранении и укреплении связей с Израилем.

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