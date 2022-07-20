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    Двое пострадали в пожаре на юго-западе Петербурга

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    Спасатели тушили пожар в доме в Кировском районе Петербурга вечером в среду. В результате происшествия пострадали двое.

    О воспламенении в трёхкомнатной квартире на Дачном проспекте, 8 стало известно в 20:11. Огонь распространился на площади пять «квадратов», спустя 22 минуты его потушили, сообщает городское МЧС 20 июля.

    В пожаре пострадали мужчина и женщина. Мужчину госпитализировали, а женщина ехать в больницу отказалась.

    К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.

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