Двое пострадали в пожаре на юго-западе Петербурга

Спасатели тушили пожар в доме в Кировском районе Петербурга вечером в среду. В результате происшествия пострадали двое.



О воспламенении в трёхкомнатной квартире на Дачном проспекте, 8 стало известно в 20:11. Огонь распространился на площади пять «квадратов», спустя 22 минуты его потушили, сообщает городское МЧС 20 июля.

В пожаре пострадали мужчина и женщина. Мужчину госпитализировали, а женщина ехать в больницу отказалась.

К ликвидации огня привлекались три единицы техники и 12 человек личного состава МЧС.