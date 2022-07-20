«Индию вон сколько грабили». Путин назвал расистской идею доминирования «золотого миллиарда» и заявил о новой эпохе

«Наступает новая эпоха, новый этап в мировой истории. Только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста, стать примером для других в стандартах качества жизни людей, в защите традиционных ценностей и высоких гуманистических идеалах, моделей развития, в которых человек становится не средством, а высшей целью», – сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив.

По его словам, западные и наднациональные элиты пытаются «сохранить существующий порядок вещей», основанный на однополярном мире и модели тотального доминирования «золотого миллиарда». По мнению Путина, Запад не может предложить свою модель будущего.



«Почему этот «золотой миллиард» из всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми? Навязывать свои правила поведения? Основанная на иллюзии исключительности, она [идея] делит народы на первый и второй сорт, а потому является расисткой и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идея, все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживает творческий поиск, свободное историческое созидание», – говорит президент России.

