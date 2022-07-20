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    «Отсутствие активности не более 10 минут». IKEA изменила правила распродажи

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    Ретейлер IKEA снял ограничения по времени на покупки во время интернет-распродажи. Об этом говорится на сайте компании. Если раньше совершить покупки онлайн можно было лишь в течение 10–15 минут, то теперь такого лимита нет.

    Покупателям снова придется подождать своей очереди для совершения заказа. «Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — отмечается на сайте. Клиентам советуют не обновлять страницу, чтобы сохранить свое место в очереди.

    Но в случае отсутствия активности на сайте более 10 минут покупателя вернут в очередь ожидания. «После перехода на сайт у вас будет достаточно времени, чтобы подобрать товары и совершать покупки, однако при отсутствии активности с вашей стороны в течение 10 минут система вернет вас обратно в очередь», — сообщает IKEA.

    Личный кабинет и список покупок на сайте недоступны — добавлять товары можно непосредственно в корзину.

    Онлайн-распродажа в уходящей из России IKEA должна была начаться 5 июля. Сделать заказы в тот день было невозможно из-за сбоя на сайте. Вечером 7 июля распродажа некоторое время продолжалась, но позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. На следующий день компания опять объявила о приостановке. «Фонтанка» писала, что многие покупатели не могут получить уже оплаченные товары.

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