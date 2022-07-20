«Отсутствие активности не более 10 минут». IKEA изменила правила распродажи

Ретейлер IKEA снял ограничения по времени на покупки во время интернет-распродажи. Об этом говорится на сайте компании. Если раньше совершить покупки онлайн можно было лишь в течение 10–15 минут, то теперь такого лимита нет.



Покупателям снова придется подождать своей очереди для совершения заказа. «Время ожидания зависит от количества пользователей на сайте и может занять как несколько минут, так и более часа», — отмечается на сайте. Клиентам советуют не обновлять страницу, чтобы сохранить свое место в очереди.

