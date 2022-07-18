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    IKEA ограничила время онлайн-покупок. Вы вряд ли успеете

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    9 комментариев

    Сеть товаров для дома IKEA ограничила время покупок на российском сайте до 10–15 минут. Объявление об этом появилось 18 июля на сайте компании.

    Фото: скриншот с сайта IKEA
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    Через указанное время система снова возвращает покупателей в очередь.Товары IKEA предлагает добавлять в корзину: личный кабинет и список покупок на сайте всё ещё недоступны.

    Корреспондент «Фонтанки» совершить покупку не смог. Все 15 минут сайт был перекрыт объявлением.

    Онлайн-распродажа в уходящей из России IKEA должна была начаться 5 июля. Сделать заказы в тот день было невозможно из-за сбоя на сайте. Вечером 7 июля распродажа некоторое время продолжалась, но позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. На следующий день компания опять объявила о приостановке. «Фонтанка» писала, что многие покупатели не могут получить уже оплаченные товары.

    Фото: скриншот с сайта IKEA

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    Комментарии 9

    AGP18 Июл 2022 в 14:06
    Интересно, когда икееновости у Фъ закончатся? Пока это рекорд 🏆👍
    +0-0
    Huga Birchtree18 Июл 2022 в 13:51
    Если действительно уйдут, то запомнятся позором и упавшей репутацией.
    +0-0
    CZE-RUS18 Июл 2022 в 13:07
    А чё вы паритесь? Летать в Европу сейчас все будем через Ванту. Там рядом в 5 минутах езды есть ИКЕЯ. Товару через границу можно везти на человека на 1000 евро или 31 кг. Сейчас на год страховка по Финке стоит15000р.Отвезли родственника, знакомого в аэропорт на обратном пути затарились в ИКЕЯ.
    +1-0
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