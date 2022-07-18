IKEA ограничила время онлайн-покупок. Вы вряд ли успеете

Сеть товаров для дома IKEA ограничила время покупок на российском сайте до 10–15 минут. Объявление об этом появилось 18 июля на сайте компании.

Через указанное время система снова возвращает покупателей в очередь.Товары IKEA предлагает добавлять в корзину: личный кабинет и список покупок на сайте всё ещё недоступны.



Корреспондент «Фонтанки» совершить покупку не смог. Все 15 минут сайт был перекрыт объявлением.



Онлайн-распродажа в уходящей из России IKEA должна была начаться 5 июля. Сделать заказы в тот день было невозможно из-за сбоя на сайте. Вечером 7 июля распродажа некоторое время продолжалась, но позже покупатели снова столкнулись с перегрузкой сайта. На следующий день компания опять объявила о приостановке. «Фонтанка» писала, что многие покупатели не могут получить уже оплаченные товары.

