Первые уголовные дела о фейках про российскую армию дошли до судов Петербурга

В суды Петербурга поступили два уголовных дела о дезинформации о деятельности российской армии. В их основе пост «ВКонтакте» и «заведомо ложное» видео.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 июля, первыми в городе с законодательной новинкой разбираться будут Кировский и Выборгский районные суды. Там зарегистрированы дела Ольги Смирновой и Бориса Романова.



Согласно картотеке судов, Кировский зарегистрировал материалы в отношении Смирновой 15 июля, на 25-е назначено заседание по продлению обвиняемой меры пресечения. Активистку «Мирного сопротивления» арестовали в мае, перед этим у неё в квартире прошёл обыск, а на двери неизвестные написали слово «Предатель».

