Первые уголовные дела о фейках про российскую армию дошли до судов Петербурга

В суды Петербурга поступили два уголовных дела о дезинформации о деятельности российской армии. В их основе пост «ВКонтакте» и «заведомо ложное» видео.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов 19 июля, первыми в городе с законодательной новинкой разбираться будут Кировский и Выборгский районные суды. Там зарегистрированы дела Ольги Смирновой и Бориса Романова.
Согласно картотеке судов, Кировский зарегистрировал материалы в отношении Смирновой 15 июля, на 25-е назначено заседание по продлению обвиняемой меры пресечения. Активистку «Мирного сопротивления» арестовали в мае, перед этим у неё в квартире прошёл обыск, а на двери неизвестные написали слово «Предатель».
Смирновой вменяют вторую часть статьи 207.3 УК РФ за пост в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление» во «ВКонтакте», в котором следствие увидело армейские фейки и мотивы политической ненависти и вражды.
Аналогичное обвинение предъявлено активисту Борису Романову. Его дело зарегистрировано в Выборгском райсуде накануне, материалы уже переданы судье. Романов, по версии следствия, изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией и выложил её в группе «Соседи Светлановского» во «ВКонтакте». Суда он также ждёт под арестом.
В следственном изоляторе с тем же обвинением оказалась художница Саша Скочиленко. Дезинформацией о деятельности армии сочли замену ценников в магазине на стикеры о событиях на Украине.
Наказание за армейские фейки в России ввели в марте. Санкции за дезинформацию о ВС, отягчённую политической или идеологической ненавистью, предусматривают до 10 лет лишения свободы.