В Петербурге активиста отправили в СИЗО за изготовление «заведомо ложного» видео о российской армии

Выборгский районный суд Петербурга отправил активиста Бориса Романова под стражу до 5 июля по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом 11 мая сообщает пресс-служба судов города.



По версии следствия, 29 марта Романов «умышленно и по мотивам политической ненависти» изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией. Ролик активист выложил в группе «Соседи Светлановского» во «ВКонтакте».



В качестве меры пресечения активист просил избрать запрет определенных действий. Следствие сочло это недостаточным, в том числе из-за обнаружения в квартире Романова информационных материалов, которые, возможно, являются экстремистскими.

