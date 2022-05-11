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    В Петербурге активиста отправили в СИЗО за изготовление «заведомо ложного» видео о российской армии

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    1 комментарий

    Выборгский районный суд Петербурга отправил активиста Бориса Романова под стражу до 5 июля по делу о распространении ложных сведений о Вооруженных силах РФ (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ). Об этом 11 мая сообщает пресс-служба судов города.

    По версии следствия, 29 марта Романов «умышленно и по мотивам политической ненависти» изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией. Ролик активист выложил в группе «Соседи Светлановского» во «ВКонтакте».

    В качестве меры пресечения активист просил избрать запрет определенных действий. Следствие сочло это недостаточным, в том числе из-за обнаружения в квартире Романова информационных материалов, которые, возможно, являются экстремистскими.

    Свою вину Романов не признал и от дачи показаний отказался.

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    Комментарии (1)

    274806705
    так может сначала опровергнуть, а уж потом привлекать?
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