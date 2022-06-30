В Петербурге троим активистам продлили арест по делам о фейках про российскую армию

Петербургским активистам Саше Скочиленко, Ольге Смирновой и Борису Романову продлили меру пресечения по делам о фейках про армию России (статья 207.3 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Художница Саша Скочиленко осталась под арестом как минимум до 1 августа. Решение вынес Василеостровский районный суд. Напомним, что Скочиленко обвиняют в замене ценников в магазине на стикеры о событиях на Украине. Ее действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти».
Ольге Смирновой Кировский районный суд продлил арест до 27 июля. Девушку арестовали из-за публикации в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление». По версии следствия, Смирнова действовала «по мотивам политической ненависти и вражды».
Борис Романов, арестованный из-за видео с заседания совета депутатов МО «Светлановское», по решению Выборгского районного суда останется в СИЗО как минимум до 5 августа. Выложенный ролик следователь оценила как «преступление, направленное на дестабилизацию общества, совершенное с особым цинизмом». По словам соратников активиста, у него есть четырехлетний ребёнок, для которого Романов является единственным кормильцем.