    Пробки

    1/10

    usd52.51eur54.64
    Граница открыта?Тариф на мусор вырастетУчись выживать в жаруОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге троим активистам продлили арест по делам о фейках про российскую армию

    1145
    9 комментариев

    Петербургским активистам Саше Скочиленко, Ольге Смирновой и Борису Романову продлили меру пресечения по делам о фейках про армию России (статья 207.3 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Художница Саша Скочиленко осталась под арестом как минимум до 1 августа. Решение вынес Василеостровский районный суд. Напомним, что Скочиленко обвиняют в замене ценников в магазине на стикеры о событиях на Украине. Ее действия расценили как «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти».

    Ольге Смирновой Кировский районный суд продлил арест до 27 июля. Девушку арестовали из-за публикации в группе «Демократический Петербург — Мирное сопротивление». По версии следствия, Смирнова действовала «по мотивам политической ненависти и вражды».

    Борис Романов, арестованный из-за видео с заседания совета депутатов МО «Светлановское», по решению Выборгского районного суда останется в СИЗО как минимум до 5 августа. Выложенный ролик следователь оценила как «преступление, направленное на дестабилизацию общества, совершенное с особым цинизмом». По словам соратников активиста, у него есть четырехлетний ребёнок, для которого Романов является единственным кормильцем.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 9

    26656676630 Июн 2022 в 22:27
    Кто-нибудь вообще понимает смысл статьи "о фейках"? Во всем мире все показывают как есть, ни Джонсон и Байден российскую прессу все равно не читают. В Интернете все доступно в два клика, что остается? Делать вид что никто ничего не знает чтобы бабушки 70-летние в пропаганду верили?
    +0-0
    26701132830 Июн 2022 в 22:21
    я из ссср родом . и красный диплом имею. а ты и есть самый настоящий фейк. что взять с убогого жаргонщика из постсоветской помойки...
    +0-0
    26701132830 Июн 2022 в 21:47
    умник слава .посмотри фильм василий буслаев. 1992 г. ссср...
    +1-1
    читать все комментариидобавить комментарий
    Комментарии
    9

    Новости компаний

    close
    close