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    В Петербурге встал гранитный крест Балабанову. «Фонтанка» поможет его найти

    1948
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    На Смоленском кладбище появился памятник культовому петербургскому режиссеру Алексею Балабанову. Его поклонники тут же понесли на могилу свои дары. Это уже код Петербурга. «Фонтанка» показывает.

    Супруга Алексея Балабанова рассказала 47news, почему после 9-ти лет со смерти режиссера памятник поставлен такой, какой на днях встал на Смоленском православном кладбище на Васильевском – крест сделан похожий на те, что хранятся в Псковском монастыре, а на постаменте начертана лишь фамилия. «Балабаном – это уже имя нарицательное» - говорит Надежда Васильева. Но есть и еще четыре буквы – «НИКА», а это уже про греческую богиню победы.

    На памятнике уже появился шарф, хотя Алексей Балабанов никогда шарфов не носил, а за крестом можно найти игрушку – ежик. Да и фотографию жена не ставила. Это все пришло от прохожих. «Это уже не в моей власти, я обречена», - согласилась Надежда Васильева.

    «Фонтанка» поможет с маршрутом.

    Подходить к могиле проще и короче с Малого проспекта Васильевского, а не с главного входа на Смоленское кладбище. Нужный вход находится в районе дома 66 по Малому. Главный ориентир – большая спортивная школа. Советское здание выделяется ломаной в треугольниках крышей. Рядом есть и автобусная остановка, и возможность припарковаться. Но учитывайте: в четверг стоянка запрещена.

    Фото: 47news
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    Сразу после входа вы попадете на Кадетскую дорожку. Пройдя метров 30 вперед – на Одесскую. Ее нужно пропустить, как и следующую (еще метрах в 30), Киевскую. Вам нужен третий перекресток – с Московской дорожкой.

    Фото: 47news
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    Теперь поворачиваете направо по Московской дорожке и в метрах 50-ти слева видите старый каменный молельный дом.

    Молельный домик
    Молельный домикФото: 47news
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    Обходите его и все. Дальше – не наше дело.

    Фото: 47news
    Фото: 47news
    Молельный домик
    Молельный домикФото: 47news

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