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    Своя тусовка. Петергоф танцует под «На-На», а в Петербурге поднимают «Руки вверх»

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    Пока на многотысячной «Газпром Арене» шумели Сергей Жуков и «Руки вверх», Петергоф не отставал и возвращал 90-е по-своему.

    Венера Галеева/«Фонтанка»

    В честь Дня города на площади Жертв Революции выступала группа «На-На». Там собрались сотни людей. Кумиров детства услышала и корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Венера Галеева/«Фонтанка»
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    К 23 часам концерт завершился. В честь праздника дали салют. Отметим, что веселились буквально в ста метрах от камня, под которым захоронены «Герои дела коммуны».

    Фото: Венера Галеева/«Фонтанка»
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    Потратили на гуляния в честь дня рождения Петергофа меньше 3 миллионов бюджетных рублей, включая оплату приглашенных звезд.

    А в это время на «Газпром Арене» зажигали под «Руки вверх». Вместе с музыкантами пели и танцевали больше 50 тысяч человек.

    читатель «Фонтанки» Александр

    К Сергею Жукову на сцену выходили его сын (пел: «Я на тебя запал») и певец Шура. Судя по всему, атмосфера действительно была завораживающая, и свое 25-летие «Руки вверх» отметили достойно.

    Закончилось все, как ни странно, песней «Забирай меня скорей».

    читатель «Фонтанки» Александр

    Фото: Венера Галеева/«Фонтанка»
    Фото: Венера Галеева/«Фонтанка»

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