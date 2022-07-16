Своя тусовка. Петергоф танцует под «На-На», а в Петербурге поднимают «Руки вверх»

Пока на многотысячной «Газпром Арене» шумели Сергей Жуков и «Руки вверх», Петергоф не отставал и возвращал 90-е по-своему.
Венера Галеева/«Фонтанка»
В честь Дня города на площади Жертв Революции выступала группа «На-На». Там собрались сотни людей. Кумиров детства услышала и корреспондент «Фонтанки».
К 23 часам концерт завершился. В честь праздника дали салют. Отметим, что веселились буквально в ста метрах от камня, под которым захоронены «Герои дела коммуны».
Потратили на гуляния в честь дня рождения Петергофа меньше 3 миллионов бюджетных рублей, включая оплату приглашенных звезд.
А в это время на «Газпром Арене» зажигали под «Руки вверх». Вместе с музыкантами пели и танцевали больше 50 тысяч человек.
читатель «Фонтанки» Александр
К Сергею Жукову на сцену выходили его сын (пел: «Я на тебя запал») и певец Шура. Судя по всему, атмосфера действительно была завораживающая, и свое 25-летие «Руки вверх» отметили достойно.
Закончилось все, как ни странно, песней «Забирай меня скорей».
читатель «Фонтанки» Александр