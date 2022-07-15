МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

«В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий», — сообщает 15 июля пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Грозы и ливни ожидаются в городе начиная с 11–14 часов.
Регион сегодня находится под влиянием периферии циклона, несущей дожди и похолодание.
Несколько раз за последние дни на Петербург обрушивались ливни и грозы, в том числе с градом. Сначала пришла «Зельда», потом «Барбара». Последняя 14 июля обрушила больше трети месячной нормы осадков, местами затопило улицы.