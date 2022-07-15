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    МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    «В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий», — сообщает 15 июля пресс-служба городского ГУ МЧС со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

    Грозы и ливни ожидаются в городе начиная с 11–14 часов.

    Регион сегодня находится под влиянием периферии циклона, несущей дожди и похолодание.

    Несколько раз за последние дни на Петербург обрушивались ливни и грозы, в том числе с градом. Сначала пришла «Зельда», потом «Барбара». Последняя 14 июля обрушила больше трети месячной нормы осадков, местами затопило улицы.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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