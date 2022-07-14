«Совершили чудо». На юге Петербурга спасли лабрадора, которого едва не засосало мазутное болото

Прогулка с собакой едва не обернулась трагедией в Московском районе Петербурга 14 июля. Пёс провалился в открытый колодец и увяз в мазуте. Найти тех, кто мог ему помочь, удалось не сразу.



О спасении лабрадора «Фонтанке» сообщила читательница Полина. Он угодил в один из люков у дома № 2 по 5-му Предпортовому проезду. В колодце оказался мазут, который, по словам девушки, когда-то сливал автосервис, исчезнувший с началом строительства ЖК.

Фото: читательница Полина Поделиться Поделиться





«Все спасательные службы перекидывали друг на друга, пока чудесные пожарные и отец хозяйки лабрадора не совершили чудо, потому что собаку засасывало», — рассказывает Полина.

Она добавила, что со стороны улицы Галстяна насчитали четыре колодца — совсем без крышек или едва прикрытых и присыпанных землёй. Жители полагают, что их больше.



В МЧС по Петербургу «Фонтанке» уточнили, что лабрадора из люка в 5-м Предпортовом доставали с помощью спасательной верёвки.

Золотистый пёс был полностью чёрным. «Пожарные пытались отмыть из брандспойта, но удалось сбить водой только основные комки, чтобы хотя бы полегче было, — говорит читательница. — Дальше планировали везти в ветклинику».



Владельцы питомцев, которым не посчастливилось отмываться после мазутных луж, делятся опытом: литры Fairy и растительного масла и обязательно поездка к ветеринару, медлить с которой нельзя.

