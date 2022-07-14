«На российском рынке открываются большие возможности». Глава Фонда «Сколково» о направлениях развития бизнеса

Председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов в интервью «Фонтанке» рассказал о том, как изменились задачи стартапов и поддерживающих их институтов в 2022 году, и почему стоит в первую очередь смотреть на внутренний рынок.



Фото: предоставлено пресс-службой Фонда «Сколково» Поделиться Поделиться





— Что изменилось в деятельности «Сколково» с начала марта? Появились ли новые задачи?

— Скорее, появились новые акценты. Есть запрос на компании, которые выполняют импортозамещающую функцию и могут внедрять свои решения достаточно оперативно. У нас уже есть несколько десятков технологических решений, на которые вырос спрос, потому что зарубежные аналоги уходят с рынка. Таким компаниям совместно с другими институтами развития стараемся помочь в привлечении финансирования, необходимого для расширения производства.



Продолжается развитие отношений с Китаем. Если раньше мы использовали возможности нашего представительства в Китае, прежде всего, чтобы экспортировать продукцию стартапов в Китай, то сейчас мы дополнительно нагрузили его функцией поиска поставщиков, которые могут заместить комплектующие. Это не исключает того, что надо стремиться искать компоненты для продуктов внутри страны, особенно среди наших резидентов.

Еще одна амбициозная задача — дать возможность стартапам поучаствовать в крупных государственных проектах по созданию комплексных продуктов. Стартапы сейчас делают нишевые проекты, которые не могут полностью заместить сложные импортные решения, уходящие с российского рынка. В первую очередь в сфере IT. Решение — кооперация нескольких компаний-разработчиков и компаний-заказчиков. Каким бы крупным ни был заказчик, он не способен в одиночку потянуть контракт по разработке чего-то, что заменит, например, SAP. Так же и исполнителей, которые могут такое сделать самостоятельно, совсем мало. И мы рассчитываем сформировать консорциумы, как с одной, так и с другой стороны. Возможно, выступим в качестве оператора, который будет консолидировать такие продукты.



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— В каких сферах есть компании с готовыми продуктами?

— В электротехнике — таких компаний много в России, но они занимали и занимают небольшую долю на рынке, а сейчас у них есть возможность расширить свое присутствие. Есть компании, которые занимаются созданием химических субстанций для фармацевтики и других сфер. Нефтегазовая сфера — в ней создано много отечественных решений, и со стороны крупных российских компаний спрос будет расти. Есть продукты в области автоматизации управления производством — там сейчас тоже используются зарубежные продукты.



— Готовы ли инвесторы в нестабильной ситуации вкладывать средства в стартапы?

— Пока рано делать выводы, оценку можно будет дать по итогам года. Если говорить про сколковские стартапы, то в 2021 году инвестиции выросли в 2 раза по сравнению с 2020 годом. Но в 2021 году в мире в целом был бум, а в 2022 году объем инвестиций сократился, причем не только в России, но и во всем мире. Но есть сдержанный оптимизм, что во второй половине года мы увидим рост инвестиций.

— Сейчас много говорят об обратном инжиниринге. Готовы ли за эту задачу браться стартапы?



— Стартапы готовы. Сейчас мы выстраиваем кооперацию с Агентством технологического развития, которому поручено это направление развивать. Через нашу платформу оно сможет получить информацию, какие стартапы обладают необходимыми компетенциями для реверсного инжиниринга, и в дальнейшем выстроить связи с заказчиками.

— Не затормозит ли это инновационные разработки, не превратится ли всё в копирование западных образцов?

— Нет, я так не думаю, ведь всё это не отменяет другой части нашей работы — мы продолжаем искать прорывные решения. Например, среди наших резидентов есть компания, которая предлагает имплант для восстановления зрения. Пока проводятся исследования. И это настоящий пример не импортозамещения, а собственного уникального решения.



— Последние два года фокус всего мира был обращен на медицину. Сейчас акценты меняются?

— «Сколково» не фокусируется на какой-то определенной тематике. У нас 4 кластера: биотехнологии, энергоэффективность, промышленные технологии и IT. И хотя все сейчас говорят, что «все занимаются IT», на эту сферу у нас приходится 40 % стартапов, а остальные 60 % — равномерно распределены между другими направлениями. Поэтому сказать, что все идут в одном направлении, нельзя. Просто в IT можно быстрее получить результат, там могут работать индивидуальные разработчики, которые свои решения создают и выводят на рынок.



— Стоит ли сейчас смотреть на зарубежные рынки или всё-таки — на внутренний?

— Многие смотрят на Китай, Индию. Раньше 15 % компаний наших работали на зарубежных рынках. Посмотрим, какие результаты будут в этом году. Но на мой взгляд, сейчас гораздо больше возможностей открывается на российском рынке, и его можно освоить значительно быстрее.

Мария Мокейчева, «Фонтанка.ру»