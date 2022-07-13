Гарантийный ремонт у официального дилера обернулся встряской всей машины в Петербурге

Петербуржец оставил свой «Фольксваген» дилеру для гарантийных работ, а получил обратно с еще большими повреждениями. Сначала мужчине пообещали компенсацию, но потом неожиданно передумали.
читатель «Фонтанки» Максим
Неприятной историей, приключившейся с ним в Петербурге, поделился читатель «Фонтанки» Максим. В три часа дня 8 июля он привез свой Volkswagen Tiguan на гарантийный ремонт к официальному дилеру марки — «Форсаж Озерки» в Выборгском районе города, чтобы устранить течь антифриза. Не дождавшись звонка из сервиса, в восемь вечера мужчина поехал туда сам и узнал от сотрудницы, что его автомобиль упал с рабочей высоты подъемника и получил повреждения.
По словам Максима, сначала в дилерском центре признали вину и пообещали компенсировать ущерб в досудебном порядке, однако 13 июля отказались от своих слов и взамен предложили выкупить автомобиль по сниженной цене. Автомобилист рассказал, что подал заявление в полицию и намерен судиться. Оценить повреждения и сумму ущерба еще предстоит.
В дилерском центре «Фонтанке» сообщили, что пока не могут прокомментировать ситуацию. Позднее попросили направить вопросы в письменном виде. «Фонтанка» отправила запрос. На момент публикации ответ не был получен.