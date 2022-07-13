Колотушки на Лампушке. Миллионер Ананских попал в скандал на сто тысяч

Натравил собаку, схватил за шею, угрожал, забрал телефон. Такой перечень грехов в беседе с полицией перечислила жительница Петербурга Ксения, указав в качестве обидчика миллионера Вячеслава Ананских. И все это под аккомпанемент Высоцкого.



Заповедный мир «Шишки на Лампушке» Фото: Александр Чиженок/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Место событий — турбаза «Шишки на Лампушке», 80 км от Петербурга в сторону Карелии. Пострадавшая — 29-летняя ивент-менеджер Ксения, в послужном списке, по ее словам, сотрудничество с «Газпром Нефтью», IKEA, BIOCAD. Названный виновником — Вячеслав Ананских, за ним, к примеру, наружная реклама (РУАН), банкирство («Гефест», банк на 100% принадлежит АО «Художественно-производственное объединение», Ананских — гендиректор) и, собственно, турбаза (юрлицо ООО «Ланс»).



Ксения устроилась в «Шишки» в конце марта 2022 года, трудовой договор был заключен с ИП Соколовой. Предприниматель, сказано на сайте турбазы, оказывает услуги по бронированию. «Ланс» же заключил договор аренды на участки с комитетом природных ресурсов Ленобласти. Как следует из судебных решений, участок используется именно компанией Ананских. Что касается трудовых обязанностей, то у Ксении сохранились сообщения, многие рабочие вопросы она решала в переписке с человеком, чей номер известен «Фонтанке» как контакт Вячеслава Ананских.



К лету девушка пришла к выводу, что с представителями турбазы не сработается. В разговоре с «Фонтанкой» она отмечает: отсутствие взаимопонимания было обоюдное. Расставались в процессе подготовки фестиваля в честь «лесного» концерта Владимира Высоцкого.

Тут место отдельного спора. Этот концерт Высоцкий давал в 1972 году, когда ему не позволили спеть в Ленинграде. На память остались несколько фото и видеоархив. Известно, что небольшая компания собралась вокруг музыканта на берегу озера рядом с поселком Раздолье, либо на Лампушке, либо на Беленьком, между ними полкилометра по прямой (в народе оба озера — Лампушки, одно большое, другое маленькое). Аппаратуру подключили к сети с помощью мотоцикла.



Фестиваль в честь артиста и того памятного концерта организовал в 2001 году музыкант Михаил Новицкий, встретились на берегу Беленького. Мероприятие стало ежегодным и обрело популярность. В 2008 году участок вокруг озера взял в аренду «Ланс» Ананских. С расширением стройки любителям авторской песни пришлось искать другой берег.

В 2022 же году уже основательно укоренившиеся «Шишки на Лампушке» в честь 50-летия концерта Высоцкого решили провести свой фестиваль. Предположим, что с легкой досадой команда Новицкого сравнила березы на старых снимках с ландшафтом Лампушки и сделала вывод: поэт на территории нынешней турбазы не выступал. В группу фестиваля «Шишек» пришли недовольные поклонники Высоцкого, мол, плагиат, и не путайте зрителей размножившимися фестивалями.



На фестивале в «Шишках» в минувшие выходные ведущий заверил, что «вот буквально только что» беседовал с пожилым мужчиной, который был на том памятном концерте и сделал историческую видеозапись именно на этом берегу. Оставшийся неназванным пенсионер не только не вышел на сцену, но и вовсе, со слов ведущего, растворился в толпе. Тем не менее посреди базы теперь обнесен заборчиком камень, табличка рядом с которым гласит, что Высоцкий давал свой «запрещенный» концерт именно на территории «Шишек». Фестиваль обещают сделать ежегодным.



Фото: Надежда Мазакина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В несколько комичном разбирательстве есть и другой аспект. Фестиваль Новицкого — как бы народный, а тот, что в «Шишках», организован при поддержке правительства Ленобласти. Бок о бок с Ананских наслаждался музыкой глава Приозерского района. Со сцены иронизировали насчет «шишек», которые сидят на берегу Лампушки. Но все равно душевно. Речь была в первую очередь о музыке, на сцене — музыканты.

С работодателем Ксения распрощалась по собственному желанию 10 июня. На протяжении трех недель девушка сдала отчеты о проделанной работе, письменно и устно общалась с отделом кадров и, если верить сервису «Гетконтакт», помощницей Ананских. Дозвониться до нее «Фонтанке» не удалось, сообщение к моменту публикации осталось без ответа.



Переговоры буксовали. Последнее обещание сулило расчет 30 июня, но и в этот день деньги не пришли. 4 июля девушка поехала в «Шишки».

Беседа с помощницей снова не задалась, в процессе девушка писала сообщения Вячеславу Александровичу, просила о встрече, да пусть и с охраной. Не ответил. Девушка встретила его на улице, бизнесмен выгуливал овчарку. По словам пострадавшей, она максимально вежливо попросила с ней все же рассчитаться, услышала упрек о недоделках, после чего миллионер вспылил, бросил фразу: «Девушка, я вас не знаю» — и начал удаляться. Ксения двинулась следом. Ананских, как описано в объяснении майору полиции, дал команду собаке: «Чужой, враг». Овчарку Ксения знает, пес агрессии сначала не проявил.

По утверждению Ксении, бизнесмен схватил ее за шею, начал трясти и угрожал «утащить с охраной в лес». Собака таки прыгнула, и не один раз, оставив на внутренней стороне бедра след когтя от паха до колена. Девушка вырвалась, достала телефон, включила камеру. Во второй подход Ананских, следует из объяснения, выхватил смартфон, попытался его разбить, в итоге ушел вместе с имуществом девушки.



Травмы Ксения зафиксировала у медиков, оперативник выписал направление на прохождение судебно-медицинского освидетельствования. Пока что речь идет только об административном расследовании. Ни деньги, ни телефон, ни трудовую книжку девушка до сих пор не получила, участковый на звонки больше не отвечает.

По словам Ксении, цена конфликта чуть больше ста тысяч рублей.

В подобных обстоятельствах Ананских оказывается не впервые. Пять лет назад в его квартире прошел обыск по делу об обнале через банк «Гефест». Бизнесмен настолько дал волю чувствам, что оперативник ФСБ ненадолго слег с сотрясением мозга. Уголовное дело о насилии в отношении сотрудника было прекращено, Ананских должен был заплатить судебный штраф в 90 тысяч рублей.

Побеседовать с Вячеславом «Фонтанка» попыталась лично, после окончания фестиваля в честь Высоцкого. Ананских несколько изменился в лице, поняв суть вопроса, сказал, что Ксению знает, но она не его сотрудница. И был таков. Впрочем, юридически с этим не поспоришь, по документам Ксения действительно работала не на него, а на женщину, которую, по ее словам, никогда не видела и не слышала.



От телефонного разговора бизнесмен также воздержался. Обозначенная в документах начальница Ксении сообщила «Фонтанке», что виделась с ней, когда девушку принимали на работу, дальше ивент-менеджер появлялась на базе раз в две недели. Предпринимательница подтвердила, что все сотрудники оформлены как ее подчиненные, но на прямой вопрос о формальности такого трудоустройства и роли Ананских как начальника не ответила. О том, в чем состоят ее обязанности, она тоже говорить не стала, но добавила, что в историю с нападением Ананских на Ксению не верит.

Адвокат Ксении Константин Ерохин сообщил «Фонтанке», что подано уже два заявления в правоохранительные органы, отдельно о хищении телефона, отдельно о причинении вреда здоровью. Помимо этого планируется подача иска о взыскании морального вреда в крупном размере, а также заявления о проверке деятельности базы отдыха. Адвокат добавил, что, учитывая влиятельность господина Ананских и возможное давление на потерпевшую, он будет просить взять расследование дела под личный контроль руководителя регионального управления МВД. Ксения же, кроме прочего, переживает за овчарку — натравливать пса на людей девушка считает неадекватным и намерена привлечь зоозащитников.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

