«Град в ячейках, площадь 12 кв. км» — как видели грозу в Петербурге локаторы синоптиков

Приближение грозового облака к Петербургу с высоты птичьего полёта мы уже наблюдали. А как его видят приборы, показывает главный синоптик города Александр Колесов.



«Для истории оставим изображения с локатора за 12 июля 2022 года. Первое изображение — развитие облачности на фронте при подходе к Санкт-Петербургу. Стрелочками отметил наиболее опасные явления. Второе — максимальное развитие над городом. Град в ячейках, площадь 12 кв. км», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале 13 июля.

