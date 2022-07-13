    Пробки

    3/10

    usd58.85eur58.76
    Рынок переуступокТриколор – под грудьОшибка КоваляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    «Град в ячейках, площадь 12 кв. км» — как видели грозу в Петербурге локаторы синоптиков

    1304
    обсудить

    Приближение грозового облака к Петербургу с высоты птичьего полёта мы уже наблюдали. А как его видят приборы, показывает главный синоптик города Александр Колесов.

    «Для истории оставим изображения с локатора за 12 июля 2022 года. Первое изображение — развитие облачности на фронте при подходе к Санкт-Петербургу. Стрелочками отметил наиболее опасные явления. Второе — максимальное развитие над городом. Град в ячейках, площадь 12 кв. км», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале 13 июля.

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    Как уже писала «Фонтанка», грозовая туча подошла к городу с востока, основной удар пришёлся на северные районы города, а Финский залив захватило лишь краем. В городе выпало больше четверти июльской нормы осадков. Подробнее о грозе и её последствиях читайте в трансляции «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close
    close