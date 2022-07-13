«Град в ячейках, площадь 12 кв. км» — как видели грозу в Петербурге локаторы синоптиков

Приближение грозового облака к Петербургу с высоты птичьего полёта мы уже наблюдали. А как его видят приборы, показывает главный синоптик города Александр Колесов.
«Для истории оставим изображения с локатора за 12 июля 2022 года. Первое изображение — развитие облачности на фронте при подходе к Санкт-Петербургу. Стрелочками отметил наиболее опасные явления. Второе — максимальное развитие над городом. Град в ячейках, площадь 12 кв. км», — рассказывает Колесов в своём телеграм-канале 13 июля.
Как уже писала «Фонтанка», грозовая туча подошла к городу с востока, основной удар пришёлся на северные районы города, а Финский залив захватило лишь краем. В городе выпало больше четверти июльской нормы осадков. Подробнее о грозе и её последствиях читайте в трансляции «Фонтанки».