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    Трансляция : Петербург накрыла «Зельда»

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    Страшно и красиво. Посмотрите с высоты Лахта Центра, как Zelda надвигалась на Петербург

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    Хотите посмотреть, как неумолимо и завораживающе шел на Петербург циклон Zelda? У вас есть такая возможность благодаря пресс-службе Лахта Центра, которая опубликовала видеозапись этого зрелища — да еще и с высоты.

    Lakhta Center / Лахта Центр

    Публикация от 12 июля показывает, как постепенно надвигалась на город непогода, клубились тучи, небо становилось все темнее.

    «Фонтанка» рассказывала о последствиях прогулки циклона в Ленобласти: там упало немало деревьев, а кое-кто из местных жителей остался без света.

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