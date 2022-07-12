Страшно и красиво. Посмотрите с высоты Лахта Центра, как Zelda надвигалась на Петербург

Хотите посмотреть, как неумолимо и завораживающе шел на Петербург циклон Zelda? У вас есть такая возможность благодаря пресс-службе Лахта Центра, которая опубликовала видеозапись этого зрелища — да еще и с высоты.
Lakhta Center / Лахта Центр
Публикация от 12 июля показывает, как постепенно надвигалась на город непогода, клубились тучи, небо становилось все темнее.
«Фонтанка» рассказывала о последствиях прогулки циклона в Ленобласти: там упало немало деревьев, а кое-кто из местных жителей остался без света.