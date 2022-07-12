    Пробки

    3/10

    usd61.3eur61.81
    ТЕМА ДНЯ

    Оспа обезьяны выявлена в Петербурге

    Разговор с финским премьеромiPhone отнимут на границе?Васкеловский стрелокОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Гроза змеёй подбирается к Петербургу. Облака уже 10 км

    9679
    3 комментария

    Грозовая туча дошла до Ленинградской области. Гремит на востоке. На карте «Яндекс.Погоды» видна необычная форма тучи — похожая на палец или змею.

    «Итак, гроза уже в Киришах, верхняя граница облаков уже доросла до 10 км. <...> Радар РГГМУ видит первую мощную ячейку на дальности ~100 км от города», — сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».

    ПоделитьсяПоделиться
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге 12 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ливни, грозы и град ожидаются во второй половине дня.

    Ночью в городе тоже была сильная гроза, а в Ленинградской области выпал аномально крупный град.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 3

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close
    close