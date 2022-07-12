Гроза змеёй подбирается к Петербургу. Облака уже 10 км

Грозовая туча дошла до Ленинградской области. Гремит на востоке. На карте «Яндекс.Погоды» видна необычная форма тучи — похожая на палец или змею.
«Итак, гроза уже в Киришах, верхняя граница облаков уже доросла до 10 км. <...> Радар РГГМУ видит первую мощную ячейку на дальности ~100 км от города», — сообщает телеграм-канал «Грозы в Санкт-Петербурге и области».
В Петербурге 12 июля объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Ливни, грозы и град ожидаются во второй половине дня.
Ночью в городе тоже была сильная гроза, а в Ленинградской области выпал аномально крупный град.