В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного из-за буквы Z на одежде

Подозреваемые в избиении российского военнослужащего в крымском городе Судаке задержаны, с ними работают правоохранительные органы. Об этом 12 июля сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.



«Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны», — написал он в своем телеграм-канале. Информация об их личностях и мотивах пока не уточняется.



По предварительным данным, нападавших было трое. Они избили контрактника из-за буквы Z на одежде. Власти республики пообещали, что реакция будет очень жесткой.

