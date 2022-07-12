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    В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного из-за буквы Z на одежде

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    Подозреваемые в избиении российского военнослужащего в крымском городе Судаке задержаны, с ними работают правоохранительные органы. Об этом 12 июля сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

    «Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны», — написал он в своем телеграм-канале. Информация об их личностях и мотивах пока не уточняется.

    По предварительным данным, нападавших было трое. Они избили контрактника из-за буквы Z на одежде. Власти республики пообещали, что реакция будет очень жесткой.

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