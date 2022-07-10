«Замечательный сюрприз». В Петербург возвращаются голивудские фильмы, кинотеатры это уже не скрывают

В Петербурге теперь можно посмотреть блокбастер, который «рвет» прокат по всему миру прямо в эти дни, — «Топ Ган: Мэверик» показывают на большом экране, хотя запретов правообладателей никто не отменял. Некоторые кинотеатры начинают «сдаваться» — в прямом и переносном смысле. Выкручиваться дальше, показывая старый контент или нишевое кино, не получается — сколько бы ни говорили власти о перспективах замены Голливуда на Болливуд и Китай.

Фото: коллаж «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Объявление о показе «Топ Ган: Мэверик» на большом экране висит на официальном сайте киноцентра «Великан Парк» — с преамбулой: «Наши друзья приготовили для Вас замечательный сюрприз!» И с пометкой: «Настоящее рекламное сообщение составлено и размещено организаторами акции/мероприятия, арендующими залы кинотеатра». Сеансы анонсируются как «Синема Пати», показы идут по несколько раз в день.

Это не единственный пример демонстрации в Петербурге фильмов западных создателей, ушедших из России. Но впервые — этот и впервые — в открытую: ранее информацию о подпольном сеансе могли устно дать в самих кинотеатрах, но не публиковали. С «разоблачительными» наблюдениями на аудиторию выходили блогеры. Но, похоже, время секретов прошло.

«Топ Ган: Мэверик» стал в мире первым фильмом в 2022 году, собравшим в прокате миллиард долларов — справившись с этим без российского зрителя. Лента стала самой кассовой в карьере Тома Круза. Фильм был дублирован на русский язык задолго до начала спецоперации и ухода западных компаний с российского рынка, поэтому показать его россиянам было делом времени. Также до спецоперации был записан фильм «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия». Так что его тоже в скором времени наверняка можно ждать.

«Люди без зарплаты сидят» «Фонтанка» проконсультировалась с игроками рынка, насколько нелегальный показ — рискованный шаг и насколько — оправданный. Ответ был предельно конкретен: «У нас люди без зарплаты сидят — киномеханики, административный персонал — им в противном случае надо срочно менять работу. Зал не перепрофилировать. Кинотеатры должны показывать кино». Нередко звучащая позиция — «мы думать о зарубежных коллегах не должны»: не все считают справедливой отмену показа того же «Бэтмена» практически накануне, когда все к нему было уже готово и даже проведены предварительные платежи.

В принципе, некоторые сети так и решили — и кое-кто, сочтя себя вправе, «Бэтмена» показал. Последует ли наказание? В среде в это не особо верят: ну, взяла студия Universal «на карандаш» тех, кто это сделал, но теперь она же полностью ушла из России, закрыв представительство. А раз ее интересы никто не представляет — получается, по продукции этой студии Россия оказывается вне закона. А будет новый виток отношений между странами — будут новые юрлица. Во всяком случае, есть те, кто надеется именно на такой ход событий.

Впрочем, Universal пока закрылась единственной — остальные представительства продолжают работать: дело в том, что они занимались не только Россией, но и странами СНГ: держать отдельное представительство в Казахстане было невыгодно. А раз так, короче путь к новым фильмам: именно офисы западных студий заключают прямые договоры со студиями перевода и дубляжа — это раз, и раз фильм идет на СНГ — разными путями становится возможен «параллельный импорт». Ведь мало фильм украсть, его нужно еще и перевести. А не каждая студия захочет рисковать своим реноме и браться за пиратский контент. Например, «Нева-Фильм», со слов ее главы Олега Березина, за это браться не будет, пока он у руля (именно эта студия дарила русские голоса героям крупнейших кинопремьер).

Полуофициальные показы запрещенных к прокату в России картин — не ноу-хау Петербурга, они, со слов собеседника «Фонтанки», идут и в Новосибирске, и в Екатеринбурге, и в других городах-миллионниках. К слову, это стало одним из поводов для атаки украинских хакеров 9 июля на сайты киносетей. Но вряд ли это кого-то остановит — в «Великан-парке» не исключают, что дальше их «партнеры» предложат вниманию петербуржцев и «Доктор Стрэндж: в мультивселенной безумия», и «Мир Юрского периода: Господство». «Уверен, что в ближайшее время это будет иметь массовый эффект, потому что кинотеатрам либо так, либо никак, — рассказал источник «Фонтанки». — Контента российского нет, если, как обещают, через два года контент будет — тогда кинотеатров уже на 100% не будет, потому что многие даже на летний период кинотеатры позакрывали до сентября — октября, чтобы выйти, когда люди будут возвращаться из каникулярного графика».

Тут речь еще ведь о наработанных кинотеатрами схемах: до мая там обычно показывают российское и западное кино в соотношении 50 на 50. А с конца мая и до начала августа — время топовых американских блокбастеров, только они способны притянуть аудиторию в залы летом.

«Они имеют огромный бюджет, маркетинг, и зрители их смотрят и любят, потому что это — киноаттракцион, который приходят посмотреть на большом экране, — рассказал собеседник «Фонтанки». — Они имеют совершенно иное качество и иной потенциал, чем наши российские фильмы». В то же время, если говорить о мерах поддержки со стороны Российского государства, оказывается, что новых фильмов по «Пушкинской карте» (она могла бы привлечь молодежь) в прокат и не выходит (по этой схеме финансируется прокат именно российского кино). «Терять кинотеатры — крайне расточительно» Если сравнить показатели кинотеатров на сегодня по отношению к ситуации годом ранее, падение по рынку составляет 50% — и это сравнение с годом пандемийным, когда площадки работали в режиме ограничений. Если же брать для сравнения периоды до пандемии — падение составит и вовсе 75–80%. А вот теперь давайте посчитаем, сколько людей сидит в кино сейчас, если нормальной средней заполняемостью зала считалась 25% (суточная): утром меньше зрителей, вечером больше, но в целом все хорошо. Счастливые исключения составляли дни выхода блокбастеров — средняя заполняемость поднималась до 50–55%, а уж если семейных типа «Пиратов Карибского моря» — то и до 75–80%.

«Сейчас все работают ниже точки безубыточности — то есть денег не хватает не то что на аренду — на зарплаты сотрудникам и коммунальные платежи», — признаются участники рынка. Возвращаясь к тому же «Великан-парку», лучшим выходом заместитель генерального директора мультикомплекса Валерий Карпов считает введение принудительной лицензии. «Если есть такой контент, который мы можем показывать, отчислять деньги в рамках российского законодательства — допустим, они в Фонд кино отходят, а тот уже пытается их заплатить в рублях правообладателям. Тогда это самый хороший вариант, — обрисовывает он. — Зритель будет доволен, Фонд кино будет доволен, потому что будет денежный поток, который можно будет направить а) на развитие нашего кино и б) правообладателям. Если правообладатели эти деньги не будут брать — хорошо, приходите завтра, когда ситуация, может, изменится. В данном случае юридически кинотеатры будут защищены».

С его слов, терять кинотеатры России сейчас — «крайне расточительно, потому что кинотеатр — это подготовленное помещение, помещение под него, это дорогостоящая инвестиция, это низкомаржинальный бизнес». «Это не добыча нефти!» — сравнивает он.

«Прямая ответственность государства» О принудительной лицензии и «параллельном импорте» в области кино в России разговоры идут не первый месяц. Так, позицию о необходимости подобных мер поддержал спецпредставитель президента Михаил Швыдкой, заявивший, что без этого не спасти киносети. «Чтобы заполнить кинозалы, нам нужно снимать самим, я думаю, не меньше 200–250 фильмов. Мы снимаем меньше 100, это цифра малая. И без этого мы ничего не сделаем», — признал он. В рамках «российской креативной недели» в Москве прошла дискуссия «Новые рынки онлайн-кинотеатров: что ждет индустрию кино», где мысли по поводу принудительного лицензирования мейджорского контента высказывались прямо противоположные. Так, гендиректор Kion Игорь Мишин назвал такой ход «диверсией» и «катастрофой», поскольку приведет к проблемам у онлайн-кинотеатров. «Когда у нас в рамках принудительного лицензирования станут одинаковые лицензионнные библиотеки, тогда мы выстроимся в очередь за государственными субсидиями, так как у нас не развивается бизнес», — цитирует его «Бюллетень кинопрокатчика».

Продюсер Сергей Сельянов заявил, что государство недальновидно в своей позиции, когда оно не придает значения интеллектуальному достоянию. «Государство должно помочь кинотеатрам, чтобы не было параллельного импорта. Это его прямая ответственность. Деньги [требуются] не такие большие. Нужно пережить период 1–2 года, и российские фильмы будут приносить кинотеатрам порядка 20 млрд рублей — такой шанс есть», — утверждал он. Алина Циопа, «Фонтанка.ру»