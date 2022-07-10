Легкие, как пушинка: 10 летних перекусов, в которых меньше 100 калорий (и при этом они вкусные)

Стаканчик малины на полдник — и любимые шорты снова застегнутся. Только небольшой стаканчик Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Главный враг стройности — голод при невозможности поесть полноценно и полезно. Все знают, что, например, сосиска в тесте — плохой перекус, но когда в столовой после обеда есть только она, а вы ничего не успели и стучите зубами от голода — делать нечего, приходится смириться. Наши коллеги из Wday.ru вместе с экспертами предложили список питательных закусок, в которых меньше 100 калорий.



Яблоко По мнению тренера-эксперта Евгения Степаненко, лучше перекуса в течение дня придумать сложно. В яблоках много железа и витаминов группы С и В. Для желающих похудеть тоже есть хорошие новости: в одном яблоке среднего размера всего 70 ккал.

Если вы хотите скинуть лишние килограммы, важно помнить, что некоторые продукты помогут ускорить обмен веществ. Например, абрикосы полезны как в свежем, так и в сушеном виде, они содержат железо, магний, калий и клетчатку — эти элементы важны для обмена веществ. Авокадо — это источник полезных жиров, белков, антиоксидантов, витамина Е, магния. Также может помочь черника, она нормализует уровень сахара в крови, богата антиоксидантами и клетчаткой. Брокколи вообще умеет «перенастраивать» метаболизм и контролировать уровень «плохого» холестерина в крови. Хорошие новости для любителей остренького: перец чили может ускорять метаболизм, главное — не злоупотреблять. Темная листовая зелень — например, шпинат, дуболистный салат и зеленый лук — содержат много железа. Низкий уровень этого элемента тормозит обменные процессы в организме. Фасоль и чечевица богаты белками, которые прекрасно насыщают и не перегружают пищеварительную систему. Клубника низкокалорийна и богата витамином С, что также помогает «завести» обменные процессы в организме.

Миндальные орехи Многие люди привыкли добавлять орехи к разным блюдам, хотя на самом деле они являются самостоятельным и здоровым вариантом перекуса. В них много витаминов и аминокислот, но всё же есть их горстями не следует. Эксперт советует взять для перекуса 12–13 штук, калорийность в таком случае будет около 90 ккал. Огурец Свежие овощи — чемпионы по низкой калорийности и пользе. Евгений Степаненко рассказывает, что в одном огурце примерно 15–17 ккал. Эксперт уточняет, что если вы регулярно едите огурцы — улучшается усвояемость белков животного происхождения.

Кстати, многими любимый салат из помидоров и огурцов, оказывается, не так уж полезен. А вот по отдельности польза обоих продуктов несомненна. Правда ли, что лучше избежать этого популярного сочетания, — подробно объясняют диетолог и фитнес-тренер. Гранатовый сок — 150 миллилитров свежевыжатого гранатового сока содержат 90 калорий. Гранат — это кладезь полезнейших ингредиентов, в нем содержится калий, магний, железо. Более того, врачи утверждают, что гранат полезен для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает тренер.

Сок граната во многих странах называют эликсиром молодости и здоровья, а сам плод рекомендуют есть как можно чаще. Среди основных эффектов, которые приписывают зернышкам граната и его соку, — от борьбы с разными видами анемии до борьбы с раком простаты и других органов у мужчин и женщин. Конечно, нельзя отрицать очевидную пользу этого продукта, но стоит подчеркнуть: лечебные свойства фрукта и его сока в сравнении с традиционными лечебными мероприятиями и препаратами сильно преувеличены. Греческий йогурт

Вы же не из тех, кто покупает йогурт с банановым или клубничным вкусом и думает, что вам туда кто-то реально положил банан? Конечно, нет. Натуральный греческий йогурт без сахара обойдется вам примерно в 100 калорий. Лучшим решением будет добавить туда свежие сезонные фрукты самостоятельно. Здоровый и полезный перекус готов. — Для примера, в мороженом содержится четыре ложки сахара, в ванильном йогурте — пять, в 300 граммах газированной воды — девять. Если не можете сосчитать, сколько сахара вы едите, постарайтесь хотя бы воздержаться от злоупотребления сладким, — советует врач-диетолог Ирина Торопыгина. — Любителей сладостей на ночь ждут неприятные сюрпризы. Появляются они из-за повышения уровня инсулина, который переводит избытки веществ в жиры и препятствует выработке гормонов, ответственных за жиросжигание. В довесок должным образом не расходуется глюкоза. Организм неактивен, а потому и потребности расходовать ее попросту нет.

А вот утверждение о том, что йогурт помогает пищеварительной системе, несколько преувеличено. Мы наслышаны о пробиотиках, они искусственно поселяются в кишечнике и восстанавливают популяцию полезных бактерий. В этом их основное свойство. Однако большая часть теряется при процессе пищеварения. К тому же лучше отдать предпочтение фермерским продуктам. Компании, производящие те же йогурты в промышленных масштабах, не могут гарантировать, что в продукте действительно содержится столько жиров и бактерий, сколько указано на упаковке. Киви Этот полезный и экзотический перекус содержит в себе всего 95 ккал: чтобы уложиться в эту норму, вы сможете съесть целых две штуки. Фрукт богат витаминами C, А, В, пищевыми волокнами и органическими кислотами. Малина Любителям сладкого стоит обратить внимание на ягоды. А вот сухофрукты только маскируются под полезную еду, в них мало воды и много сахара, нам это не подходит. Свежая или размороженная ягода — совсем другое дело: на 100 граммов малины, например, приходится всего 50 калорий.

А еще в стакане малины содержится 8 граммов клетчатки. Это даже больше, чем в овсяных хлопьях. Но у этой медали есть и обратная сторона. О пользе клетчатки мы слышали не раз. Она, например, впитывает в себя излишки жиров и простых углеводов, замедляет усвоение и снижает общий калораж съеденного. Но о пользе можно забыть, если съедать клетчатки слишком много. По данным Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ, взрослому человеку достаточно 20–30 граммов клетчатки в день, чтобы избежать проблем с пищеварением и микрофлорой кишечника. Для детей суточная норма — 10 граммов (+1 за каждый год жизни). Слишком большое количество клетчатки в рационе может привести к увеличению объема живота, вздутию, излишнему газообразованию и запорам. Бонусом — плохое усвоение микроэлементов и других питательных веществ. Поэтому если вы у бабушки на даче собираетесь съесть таз малины — остановитесь! Мы знаем, это непросто.

Овсяное печенье Переходим к суровым перекусам. Понятно, что полезнее съесть яблоко или огурец, но с кофе или чаем иногда хочется именно сладенького. На помощь приходит одно (то есть совсем одно) овсяное печенье. В одной штуке — 65 калорий (но, конечно, зависит от производителя). Если не увлекаться и не уминать полпачки, вреда фигуре такой перекус доставить не должен.

Мини-морковь А этот вариант эксперт предлагает для тех, кто всегда бежит. В супермаркетах продается готовая мини-морковь, ее достаточно просто распаковать и съесть. На 10 маленьких морковей приходится всего 41 калория. А жевать вы их будете ох как долго — и мозг получит сигнал, что много съел, а значит, наелся (но не на весь день, конечно). Вареные яйца По мнению эксперта, трудно найти перекус полезнее, чем сваренное вкрутую яйцо. Оно хорошо усваивается организмом, быстро утоляет голод, а в одном яйце содержится примерно 80 калорий. Давайте освежим в памяти, что идеальное время для варки яиц вкрутую (когда яйцо полностью сварено) — девять минут после закипания воды, яйца «в мешочек» (полностью сваренный белок и уже не жидкий, но еще не твердый желток) готовятся три минуты, а для яиц всмятку (белок и желток едва схватились) хватит и полутора минут в кипятке. Как правильно варить яйца, сосиски и другие продукты — вы точно узнаете в нашем материале (вероятно, вы многое делали неправильно).