Больше сотни боеприпасов из севастопольской бухты уничтожили взрывом

Сотрудники МЧС подняли 109 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна севастопольской бухты Гильзовая. Весь арсенал уничтожили — подорвали на полигоне, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.

Вместе с подводными находками взорваны были 11 предметов, найденных в окрестностях Севастополя. Для этого дела потребовались силы 11 человек, два беспилотника, четыре спецавтомобиля и катер.



Гильзовая бухта получила название из-за большого количества боеприпасов, которые до сих пор там находят. В годы ВОВ на ее берегу и в акватории шли активные бои.

