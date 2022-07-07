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    Больше сотни боеприпасов из севастопольской бухты уничтожили взрывом

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    mchs.gov

    Сотрудники МЧС подняли 109 боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна севастопольской бухты Гильзовая. Весь арсенал уничтожили — подорвали на полигоне, сообщает 7 июля пресс-служба ведомства.

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    Вместе с подводными находками взорваны были 11 предметов, найденных в окрестностях Севастополя. Для этого дела потребовались силы 11 человек, два беспилотника, четыре спецавтомобиля и катер.

    Гильзовая бухта получила название из-за большого количества боеприпасов, которые до сих пор там находят. В годы ВОВ на ее берегу и в акватории шли активные бои.

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