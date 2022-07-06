Пашинян рассказал Путину о шагах по нормализации отношений Армении и Турции

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 6 июля сообщили в Кремле.



Политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана и обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на армяно-азербайджанской границе и затронули тему восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.



Кроме того, Пашинян рассказал Путину о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.

