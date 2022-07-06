Пашинян рассказал Путину о шагах по нормализации отношений Армении и Турции

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 6 июля сообщили в Кремле.
Политики обсудили реализацию трёхсторонних договорённостей России, Армении и Азербайджана и обменялись мнениями по ситуации с безопасностью на армяно-азербайджанской границе и затронули тему восстановления экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.
Кроме того, Пашинян рассказал Путину о прошедших в последнее время контактах, направленных на нормализацию отношений между Арменией и Турцией.
1 июля стало известно, что Турция и Армения решили открыть сухопутную границу для проезда граждан третьих стран. Кроме того, они договорились в ближайшее время начать прямые авиационные грузоперевозки.
Дипломатические отношения между Турцией и Арменией не установлены. Между двумя государствами исторически сложились непростые взаимоотношения, в частности из-за того, что Анкара отрицает геноцид армян в Османской империи в 1915 году. Кроме того, Турция оказывала поддержку Азербайджану в ходе конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе. Попытки нормализации диалога Анкары и Еревана ни к чему не приводили.