Рядового хоккеиста Федотова не оставили без связи с семьёй. Жалобы на его призыв множатся

Хоккеист Иван Федотов после внезапного отъезда в армию продолжает созваниваться с родными, без связи его не оставили. Жалобы на решение о его призыве ждут рассмотрения в прокуратурах и военном СК.

Как сообщил председатель Военной коллегии адвокатов Алексей Пономарёв, к 5 июля кроме иска об обжаловании решения призывной комиссии поданы жалобы в военный Следком и в прокуратуры — города и Санкт-Петербургского гарнизона.

Первым ответ, вероятно, стоит ждать от военного следствия — срок рассмотрения обращения по закону составляет от трёх до 10 суток. У надзора на ответ есть до 30 дней. Жалобы, по словам Пономарёва, были направлены 2 июля.

Точное место, где находится Федотов, адвокат не раскрывает. «Фонтанке» он уточнил, что за последние дни оно не менялось. По данным редакции, хоккеист в Северодвинске, где находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. Предполагается, что в учебке он пробудет до сентября. Известно, что с родными рядовой созванивается.