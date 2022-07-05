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    Рядового хоккеиста Федотова не оставили без связи с семьёй. Жалобы на его призыв множатся

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    Хоккеист Иван Федотов после внезапного отъезда в армию продолжает созваниваться с родными, без связи его не оставили. Жалобы на решение о его призыве ждут рассмотрения в прокуратурах и военном СК.

    Как сообщил председатель Военной коллегии адвокатов Алексей Пономарёв, к 5 июля кроме иска об обжаловании решения призывной комиссии поданы жалобы в военный Следком и в прокуратуры — города и Санкт-Петербургского гарнизона.

    Первым ответ, вероятно, стоит ждать от военного следствия — срок рассмотрения обращения по закону составляет от трёх до 10 суток. У надзора на ответ есть до 30 дней. Жалобы, по словам Пономарёва, были направлены 2 июля.

    Точное место, где находится Федотов, адвокат не раскрывает. «Фонтанке» он уточнил, что за последние дни оно не менялось. По данным редакции, хоккеист в Северодвинске, где находится 907-й учебный центр главкомата ВМФ. Предполагается, что в учебке он пробудет до сентября. Известно, что с родными рядовой созванивается.

    Фото Федотова, якобы сделанное в Северодвинске, 4 июля показал спортивный журналист Алексей Шевченко, добавив, что депрессивным хоккеист не выглядит.

    История с призывом в армию вратаря хоккейного ЦСКА и сборной России Ивана Федотова развернулась 1 июля. Адвокат настаивает, что служить спортсмена забрали вразрез с законом: без своевременных диагностических мероприятий, с незаконным удержанием на территории городского сборного пункта, откуда его забирала скорая, и без возможности самостоятельно заявить жалобы на состояние своего здоровья и предоставить в военкомат медицинские документы.

    О том, почему Центральный спортивный клуб армии — это не гарантия от призыва, читайте в материале «Фонтанки».

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