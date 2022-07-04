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    «Нельзя сказать, что он прямо в депрессии». Журналист показал фото хоккеиста Федотова из «учебки ВМФ» в Северодвинске

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    Хоккеист Иван Федотов, которого забрали в армию, нашелся в городе Северодвинске (Архангельская область). Об этом 4 июля сообщил спортивный журналист Алексей Шевченко и опубликовал фото спортсмена, якобы сделанное там.

    «Не знаю, как ко мне попали эти фотографии, на всякий случай закрыл лицо человека, но прямо сейчас Иван в учебке ВМФ в Северодвинске. Нельзя сказать, что он прямо в депрессии. В общем, Иван в Северодвинске. Это Архангельская область, до границы с Финляндией не так уж и много, а если бежать без баула... Надеюсь, что ему позволят тренироваться, поддерживать форму», — пишет Шевченко в своем телеграм-канале.

    Отметим, что официальных комментариев по поводу прохождения Федотовым службы в армии до сих пор не поступало.

    Ранее ТАСС со ссылкой на свой источник в силовых структурах писало, что Иван находится в Североморске Мурманской области, а служить он будет на Новой Земле.

    1 июля в Петербурге сотрудники уголовного розыска встретили Ивана Федотова (как уклониста от армии) у ледовой арены в Купчино и доставили в военкомат. Из военкомата его увезли на скорой в военный госпиталь. 3 июля он оттуда пропал. Информации о его точном местонахождении у его адвоката Алексея Пономарева нет.

    Иван Федотов — 25-летний вратарь сборной России по хоккею из ЦСКА, лучший вратарь КХЛ, обладатель Кубка Гагарина.

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