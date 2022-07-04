«Нельзя сказать, что он прямо в депрессии». Журналист показал фото хоккеиста Федотова из «учебки ВМФ» в Северодвинске

Хоккеист Иван Федотов, которого забрали в армию, нашелся в городе Северодвинске (Архангельская область). Об этом 4 июля сообщил спортивный журналист Алексей Шевченко и опубликовал фото спортсмена, якобы сделанное там.



«Не знаю, как ко мне попали эти фотографии, на всякий случай закрыл лицо человека, но прямо сейчас Иван в учебке ВМФ в Северодвинске. Нельзя сказать, что он прямо в депрессии. В общем, Иван в Северодвинске. Это Архангельская область, до границы с Финляндией не так уж и много, а если бежать без баула... Надеюсь, что ему позволят тренироваться, поддерживать форму», — пишет Шевченко в своем телеграм-канале.

