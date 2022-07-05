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    Проректора Российской таможенной академии задержали по делу о наркотиках

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    В Подмосковье задержан проректор – директор центра информационных технологий Российской таможенной академии. Его подозревают в сбыте наркотиков в крупном размере, сообщает 5 июля пресс-служба Следственного комитета РФ.

    На сайте вуза указано, что эту должность занимает Залим Керефов. О том, что именно он является фигурантом дела, пишет и «Интерфакс». По данным источника информагентства, правоохранители задержали его прямо в рабочем кабинете академии, а в ходе обысков «изъято несколько килограммов «синтетики».

    Следствие отмечает, что уголовное дело было возбуждено на основании материалов, собранных оперативными сотрудниками Управления «К» СЭБ ФСБ России. Сейчас проводятся следственные действия и поиск других возможных лиц, причастных к производству и сбыту запрещенного.

    «Керефов создал широкую сеть по сбыту наркопрепаратов, в которую вовлек в том числе курсантов академии», – сказал источник «Интерфакса».

    По п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ проректору грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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