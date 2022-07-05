    Пробки

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    После грозы машинам, стоявшим на Большом Сампсониевском, потребуется ремонт

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    После утреннего дождя чинить машину придётся не только водителю, получившему гидроудар в разливе на Лиговском, но и хозяевам трёх легковушек, ночевавших в тихом дворе на севере Петербурга.

    На Большом Сампсониевском проспекте, 70, у дерева обломились ветви и рухнули на три припаркованных автомобиля. Фотограф «Фонтанки» зафиксировал последствия. Самые серьёзные повреждения получила серая «КИА». У неё разбито лобовое стекло, помяты крыша, капот и крыло. У двух соседних машин — царапины.

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    Рано утром, напомним, в Петербург пришла гроза. В большинстве районов выпало от 6 до 16 мм дождя. Утром на улицах образовались пробки, было много ДТП, в том числе перевёртыши на КАД. На пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы образовалась большая лужа, в которой многие потеряли госномера, а одна машина, как говорят, получила гидроудар.

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