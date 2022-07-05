Видео дня. Тьма, пришедшая с юга, накрыла город Петербург

Утренний дождь определил настроение дня в Петербурге. Дышать стало легче, а ездить по улицам — сложнее.
На рассвете солнце подкрасило облака розовым, а потом на город наползла грозовая туча. Кульминационный момент наступления тьмы снял на видео читатель «Фонтанки» в Калининском районе примерно c 4:30 до 4:50. Вид — на центр и юг города.
Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показывал «картинку локатора», сделанную в 4 часа, когда гроза была на подходе. По его данным, в большинстве районов выпало от 6 до 16 мм дождя. Утром на улицах образовались пробки, было много ДТП, в том числе перевёртыши на КАД.