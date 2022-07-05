    Пробки

    3/10

    usd55.09eur57.18
    Ажиотаж и IKEAРоссия открывает границыКак получить шенгенОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Видео дня. Тьма, пришедшая с юга, накрыла город Петербург

    5759
    обсудить

    Утренний дождь определил настроение дня в Петербурге. Дышать стало легче, а ездить по улицам — сложнее.

    ПоделитьсяПоделиться

    На рассвете солнце подкрасило облака розовым, а потом на город наползла грозовая туча. Кульминационный момент наступления тьмы снял на видео читатель «Фонтанки» в Калининском районе примерно c 4:30 до 4:50. Вид — на центр и юг города.

    Taly Guryn / Aurora Hunters

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов показывал «картинку локатора», сделанную в 4 часа, когда гроза была на подходе. По его данным, в большинстве районов выпало от 6 до 16 мм дождя. Утром на улицах образовались пробки, было много ДТП, в том числе перевёртыши на КАД.

    Фото: Taly Guryn / Aurora Hunters

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий
    Комментарии
    0

    Новости компаний

    close
    close