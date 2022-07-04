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    У ребенка в Нидерландах обнаружили первый случай оспы обезьян

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    Оспа обезьян зафиксирована у ребенка в Нидерландах. Заболевший — ученик младших классов. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения.

    По данным ведомства, всего в стране насчитывается 352 случая заражения оспой обезьян. Как именно заразился ребенок, пока неизвестно. При этом институт здравоохранения Нидерландов подчеркивает, что речи о сексуальном насилии школьника нет.

    Напомним, что, по данным ВОЗ, к концу июня в мире было зарегистрировано более 3 200 случаев заболевания оспой обезьян в мире.

    Обезьянья оспа — редкая зоонозная (передаётся от животных к человеку) вирусная инфекция, распространение которой происходит контактным и воздушно-капельным путём. Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. Основными клиническими симптомами являются сильная головная боль, подъём температуры, боли в мышцах, увеличение лимфатических узлов, кожная сыпь и волдыри, которые постепенно превращаются в пустулы — гнойные высыпания.

    Минздрав разъяснил, откуда взялась эта болезнь, чем её лечить и как не допустить — ответы на самые важные вопросы читайте на «Фонтанке».

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