У ребенка в Нидерландах обнаружили первый случай оспы обезьян

Оспа обезьян зафиксирована у ребенка в Нидерландах. Заболевший — ученик младших классов. Об этом 4 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт здравоохранения.



По данным ведомства, всего в стране насчитывается 352 случая заражения оспой обезьян. Как именно заразился ребенок, пока неизвестно. При этом институт здравоохранения Нидерландов подчеркивает, что речи о сексуальном насилии школьника нет.



Напомним, что, по данным ВОЗ, к концу июня в мире было зарегистрировано более 3 200 случаев заболевания оспой обезьян в мире.

