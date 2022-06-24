В мире выявили более 3 тысяч подтвержденных случаев заражения оспой обезьян

Более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян выявлено в 48 странах мира с начала 2022 года. Об этом заявил 23 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании собравшегося в Женеве комитета ВОЗ.
«Всего шесть недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев оспы обезьян среди людей, которые не совершали поездок за пределы Великобритании. С тех пор в ВОЗ поступили сообщения из 48 стран, включая Нигерию, о более чем 3,2 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян и об одной смерти», — сказал гендиректор организации (цитата по ТАСС).
По его словам, масштабы передачи вируса от человека к человеку, «скорее всего, недооценены». Гебрейесус напомнил, что с начала нынешнего года из Африки пришли сообщения о почти 1,5 тыс. неподтвержденных случаях заражения оспой обезьян и о примерно 70 смертях. В основном речь идет о Демократической Республике Конго (ДРК).
Гебрейесус призвал страны — члены ВОЗ делиться информацией об обнаруженных случаях заболевания. По его словам, нужно не только вести работу по выявлению заразившихся, но и отслеживать контакты, которые заболевшие люди могли иметь со здоровыми. Кроме того, необходимы лабораторные исследования, проведение секвенирования вируса, а также меры по предотвращению распространения инфекции, подчеркнул глава ВОЗ.