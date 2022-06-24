В мире выявили более 3 тысяч подтвержденных случаев заражения оспой обезьян

Более 3,2 тыс. подтвержденных случаев заражения оспой обезьян выявлено в 48 странах мира с начала 2022 года. Об этом заявил 23 июня генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на заседании собравшегося в Женеве комитета ВОЗ.



«Всего шесть недель назад ВОЗ получила уведомление о кластере из трех случаев оспы обезьян среди людей, которые не совершали поездок за пределы Великобритании. С тех пор в ВОЗ поступили сообщения из 48 стран, включая Нигерию, о более чем 3,2 тыс. подтвержденных случаев оспы обезьян и об одной смерти», — сказал гендиректор организации (цитата по ТАСС).

