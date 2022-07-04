Россиянин погиб в результате стрельбы в ТЦ в Копенгагене

Гражданин России оказался в числе погибших в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в Копенгагене. Об этом 4 июля сообщил на пресс-конференции главный инспектор полиции датской столицы Сёрен Томассен.



«Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», — сказал он (цитата по ТАСС).



При этом правоохранители заявляют об отсутствии доказательств того, что произошедшее было терактом. По данным полиции, злоумышленник действовал один. Кроме того, известно, что подозреваемый ранее наблюдался у психиатров.

