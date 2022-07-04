    Пробки

    3/10

    usd53.77eur56.36
    ТЕМА ДНЯ

    Россия открывает границу

    Ракетами по БелгородуКак получить шенгенЧто изменится с 1-го июляОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Россиянин погиб в результате стрельбы в ТЦ в Копенгагене

    4732
    4 комментария

    Гражданин России оказался в числе погибших в результате стрельбы в торговом центре «Филдс» в Копенгагене. Об этом 4 июля сообщил на пресс-конференции главный инспектор полиции датской столицы Сёрен Томассен.

    «Среди убитых — 17-летний датчанин, 17-летняя датчанка и 47-летний мужчина с российским гражданством, проживающий в Дании. Были ранены четверо: двое подданных Дании и двое Швеции», — сказал он (цитата по ТАСС).

    При этом правоохранители заявляют об отсутствии доказательств того, что произошедшее было терактом. По данным полиции, злоумышленник действовал один. Кроме того, известно, что подозреваемый ранее наблюдался у психиатров.

    Стрельба в ТЦ «Филдс» произошла вечером в воскресенье. Подозреваемый был задержан возле торгового центра, им оказался 22-летний датчанин, при нем обнаружили винтовку и боеприпасы к ней.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии 4

    Комментарии
    4

    Новости компаний

    close
    close