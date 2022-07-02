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    «Союзмультфильм» через суд доказал, что латвийский телеканал незаконно использовал образ пингвиненка Лоло

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    «Союзмультфильм» отстоял в суде право на образ главного героя картины «Приключения пингвиненка Лоло». Латвийский детский телеканал использовал его как логотип, что суд признал незаконным.

    «Поводом для разбирательства в суде по интеллектуальным правам стал товарный знак «Телеканал Пингвин ЛоЛо», зарегистрированный ООО «Теледистрибуция» в 2019 году после получения письменной претензии «Союзмультфильма» о нарушении исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности. Изображение использовалось компанией в качестве логотипа детского телеканала. В свою очередь киностудия оспорила регистрацию знака в Роспатенте, который признал ее незаконной», — цитирует 2 июля ТАСС сообщение студии.

    «Союзмультфильм» активно регистрирует собственные товарные знаки — сейчас их уже 123.

    «Уже несколько лет «Союзмультфильм» последовательно отстаивает в установленном законом порядке права на своих легендарных персонажей. Наша позиция соответствует всем нормам национального и международного права, об этом говорит тот факт, что суд из раза в раз занимает нашу сторону. Мы намерены и дальше пресекать любые незаконные действия в отношении интеллектуальной собственности киностудии», — отметил юрист компании Антон Стружков.

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