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    Таксист отправил мотоциклиста на тротуар на Новочеркасском проспекте

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    Байкер пострадал в ДТП с машиной такси в Красногвардейском районе Петербурга днем 1 июля. От удара его выкинуло с дороги.

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    В 15:18 в дежурную часть поступила информация о том, что в районе дома 56 по Новочеркасскому проспекту столкнулись Renault «Яндекс.Такси» и мотоцикл, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото, опубликованных в группе «Мотосолидарность ДТП», видно, что байк Kawasaki от удара выкинуло на тротуар, по которому он пролетел несколько метров.

    Мотоциклисту вызвали «скорую». Он находится в сознании.

    Фото: «Мотосолидарность ДТП»

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