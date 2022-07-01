Таксист отправил мотоциклиста на тротуар на Новочеркасском проспекте

Байкер пострадал в ДТП с машиной такси в Красногвардейском районе Петербурга днем 1 июля. От удара его выкинуло с дороги.
В 15:18 в дежурную часть поступила информация о том, что в районе дома 56 по Новочеркасскому проспекту столкнулись Renault «Яндекс.Такси» и мотоцикл, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На фото, опубликованных в группе «Мотосолидарность ДТП», видно, что байк Kawasaki от удара выкинуло на тротуар, по которому он пролетел несколько метров.
Мотоциклисту вызвали «скорую». Он находится в сознании.