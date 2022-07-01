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    Борщ теперь — наследие ЮНЕСКО. Вопрос о том, русский он или украинский, по-прежнему открыт

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    Борщ включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Ради включения в список организация сделала исключение впервые за 20 лет. Об этом сообщает la Repubblica.

    По данным издания, экстренное собрание было созвано из-за ситуации на Украине. «Конфликт ставит под угрозу передачу традиции его приготовления, — цитирует издание решение экспертного совета. — Однако регистрация в списке не дает ни сертификатов происхождения, ни авторство блюду».

    Спорное блюдо, принадлежность которого оспаривают Россия и Украина, как отмечается, является нематериальным наследием человечества.

    В итоговом коммюнике ЮНЕСКО отмечает, что в список объектов всемирного наследия включена украинская национальная версия борща. Это «неотъемлемая часть жизни украинской семьи и общества». Комиссия учла, что местный вариант отражает национальные особенности и продукты.

    При этом комитет ЮНЕСКО впервые за 20 лет провел внеочередное заседание ради признания супа. Обычно эксперты дают заключение в декабре. Кандидатуру борща на включение в список всемирного наследия Киев выдвинул около месяца назад.

    Как вы считаете, чей борщ?

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