Борщ теперь — наследие ЮНЕСКО. Вопрос о том, русский он или украинский, по-прежнему открыт

Борщ включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ради включения в список организация сделала исключение впервые за 20 лет. Об этом сообщает la Repubblica.
По данным издания, экстренное собрание было созвано из-за ситуации на Украине. «Конфликт ставит под угрозу передачу традиции его приготовления, — цитирует издание решение экспертного совета. — Однако регистрация в списке не дает ни сертификатов происхождения, ни авторство блюду».
Спорное блюдо, принадлежность которого оспаривают Россия и Украина, как отмечается, является нематериальным наследием человечества.
В итоговом коммюнике ЮНЕСКО отмечает, что в список объектов всемирного наследия включена украинская национальная версия борща. Это «неотъемлемая часть жизни украинской семьи и общества». Комиссия учла, что местный вариант отражает национальные особенности и продукты.
При этом комитет ЮНЕСКО впервые за 20 лет провел внеочередное заседание ради признания супа. Обычно эксперты дают заключение в декабре. Кандидатуру борща на включение в список всемирного наследия Киев выдвинул около месяца назад.