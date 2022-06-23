В Еврокомиссии раскрыли число стран, столкнувшихся с сокращением поставок российского газа

С сокращением поставок российского газа столкнулись двенадцать стран Евросоюза, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс во время слушаний в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе 23 июня. Тиммерманс, как передает ТАСС, не уточнил, сколько из этих случаев связано с отказом местных потребителей оплачивать газ в рублях.
«Всего двенадцать стран затронуты сокращением поставок российского газа, десять стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», — сказал первый зампред Еврокомиссии.
При этом Тиммерманс отметил, что на данный момент газохранилища в ЕС заполнены более чем на 50%, «что значительно выше показателя прошлого года на эту дату».
Ранее «Газпром» снизил прокачку по газопроводу «Северный поток» на 60% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 67 миллионов. В результате стоимость газа в Европе выросла минимум на 15%, а коммунальные предприятия перешли на использование зимних резервов.
На этом фоне в Чехии заявили о готовности «сжечь все», чтобы обеспечить граждан теплом и электроэнергией в случае прекращения поставок, в Нидерландах вывели на полную мощность все угольные электростанции страны, а в Германии задумались о введении режима аварийной ситуации. К зиме, по словам главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, Европа должна быть готова к полным остановкам поставок российского газа.