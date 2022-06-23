В Еврокомиссии раскрыли число стран, столкнувшихся с сокращением поставок российского газа

С сокращением поставок российского газа столкнулись двенадцать стран Евросоюза, заявил первый зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс во время слушаний в Европарламенте на пленарной сессии в Брюсселе 23 июня. Тиммерманс, как передает ТАСС, не уточнил, сколько из этих случаев связано с отказом местных потребителей оплачивать газ в рублях.



«Всего двенадцать стран затронуты сокращением поставок российского газа, десять стран выпустили ранние предупреждения в рамках законодательства о безопасности газовых поставок. Риск перебоев поставок сегодня реальный», — сказал первый зампред Еврокомиссии.

