Зима близко. Глава МЭА призвал Европу готовиться к прекращению экспорта российского газа к концу года

Европа должна быть готова к полным остановкам поставок российского газа к зиме, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «Коммерсантъ». По мнению главы МЭА, нынешнее сокращение экспорта — лишь предвестник дальнейших ограничений поставок со стороны России.
«Чем ближе к зиме, тем больше понятны намерения России. Я думаю, что цель сокращений — не дать Европе заполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы», — сказал Бироль в интервью The Financial Times.
14 июня «Газпром» заявил о снижении поставок по газопроводу «Северный поток» на 40% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов из-за технических неисправностей. На следующий день в компании сократили прокачку еще на 20% — до 67 миллионов кубометров в сутки. На этом фоне стоимость газа в Европе выросла минимум на 15%, а коммунальные предприятия перешли на использование зимних резервов. В Германии решение о сокращении поставок назвали политическим.
Из-за неопределенности с экспортом газа из России европейцам уже предлагают медленнее ездить на автомобилях, закрывать шторы на окнах, пересаживаться на велосипеды и наращивать использование угля. В Чехии готовы «сжечь все», чтобы обеспечить страну теплом и электроэнергией в случае прекращения поставок российского газа. В Нидерландах по тем же причинам вывели на полную мощность все угольные электростанции страны.