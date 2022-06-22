Зима близко. Глава МЭА призвал Европу готовиться к прекращению экспорта российского газа к концу года

Европа должна быть готова к полным остановкам поставок российского газа к зиме, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Об этом в среду, 22 июня, сообщает «Коммерсантъ». По мнению главы МЭА, нынешнее сокращение экспорта — лишь предвестник дальнейших ограничений поставок со стороны России.



«Чем ближе к зиме, тем больше понятны намерения России. Я думаю, что цель сокращений — не дать Европе заполнить хранилища и усилить влияние России в зимние месяцы», — сказал Бироль в интервью The Financial Times.

