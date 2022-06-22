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    FAZ: В Германии объявят о режиме аварийной ситуации из-за поставок газа

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    4 комментария

    В Германии собираются объявить о введении режима аварийной ситуации из-за напряжённой обстановки с поставками газа. Об этом 22 июня сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    На данный момент в ФРГ объявлена первая степень готовности в рамках чрезвычайного плана обеспечения энергобезопасности. Она обязывает Федеральное сетевое агентство ежедневно отчитываться о ситуации с поставками газа и постоянно за ней следить. Вторая ступень будет означать, что правительство станет рекомендовать компаниям экономить газ.

    Переход ко второму этапу, указывает издание, может произойти в течение пяти или десяти дней. Подготовка к этому шагу — реакция на сокращение поставок российского газа по «Северному потоку» до 40%.

    О введении третьей, максимальной степени пока речь не идет. Она начинает действовать, когда рынок сам уже не в состоянии обеспечить снабжение газом. Роль распределителя берёт на себя Федеральное сетевое агентство, именно оно принимает решения о том, кто получает газ в первую очередь.

    Напомним, 14 июня «Газпром» сообщил об остановке одного из компрессоров из-за несвоевременного ремонта агрегатов компанией Siemens и технических неисправностей двигателей. В компании отметили, что это привело к падению поставок в газопровод «Северный поток» на 40% — с плановых 167 миллионов кубометров в сутки до 100 миллионов. На следующий день в компании сообщили, что останавливают эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на компрессорной станции «Портовая».

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    Комментарии (4)

    dragvs
    Отличная новость, и Газпром становится бесполезным и вся Европа наконец-то поймёт с кем имеет дело и что им дальше надо делать.
    Соловей-Помётчик
    Я вот так и не понял, как продают газ за рубли.
    На дату 1 марта говорят, условный кубометр стоит 120тр .
    Им на валютный счет закидывают 1500 евро * 80 р/Е = 120 тр.

    На дату 22.06 говорят, условный кубометр стоит те же 120тр .
    Им на валютный счет закидывают 2000 евро * 60 р/Е = 120 тр.

    То есть цена в валюте растет. Или как это работает?
    Денеб
    Ждём лахтинских......Это их любимое.......
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