Финский SOK продает отели Sokos в Петербурге российской IT-компании

Финский концерн SOK продает компанию, управляющую отелями Sokos в Петербурге. Она будет передана покупателям 30 июня, говорится 22 июня в заявлении компании.



Актив перейдет к совладельцам компании Awara IT Group Александру Ермакову и Юрию Шумакову. Их фирма внедряет бизнес-приложения Microsoft и 1С, помогает компаниям переходить в облако Microsoft Azure и занимается консалтингом.

«SOK совместно с внешними экспертами провела комплексную проверку покупателей и убедилась, что сделка соответствует санкционным нормам ЕС. После заключения сделки покупатель не имеет права использовать товарные знаки S-Group в своей деятельности. Цена покупки или другие условия не разглашаются», — отмечают в финском концерне.

Всего в Петербурге три отеля под управлением Sokos Hotels. Также в S-Group анонсировали отдельно продажу одного некоммерческого гостиничного объекта в городе. SOK заявил об уходе из России в начале марта. Лучшим способом сделать это он посчитал продажу российского бизнеса. Концерн управлял шестнадцатью супермаркетами Prisma и тремя отелями Sokos. В результате 16 июня он закрыл сделку по продаже сети магазинов российской X5 Group, которая откроет на их месте «Перекрестки». SOK работает на российском рынке с 2006 года. По данным СПАРК, в 2021 году выручка сети Prisma составила 8 млрд рублей, чистый убыток — 436 млн рублей. Последние годы сеть была глубоко убыточной. Ежегодно собственники вкладывали в капитал ООО «Призма» значительные суммы. Например, в 2021 году 430 млн рублей.