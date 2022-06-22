Неизвестные сбили декор с дома Чаплиц на Добролюбова. Смольный подготовил заявление о преступлении

После обращения петербуржца в комитет по охране памятников про сбитую лепнину с фасада дома Чаплиц на проспекте Добролюбова КГИОП направил Жилкомсервису №2 Петроградского района предостережение и готовит заявление о преступлении. Об этом «Фонтанке» 22 июня рассказали в комитете.



Свидетелем того, как неизвестные 18 июня сбивают декор с фасада дома №21а на проспекте Добролюбова, стал петербуржец Николай. Он обратился в редакцию «Фонтанки» и в комитет по охране памятников. «Сбита лепнина с пятого по второй над балконами этаж дома номер 21а по проспекту Добролюбова. Дом имеет историческое значение и охраняется как памятник старины», — рассказал мужчина.



Фото: читатель «Фонтанки» Николай Поделиться Поделиться





В комитете по охране памятников сообщили, что получили обращение заявителя.



«В настоящее время КГИОП в адрес ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» и администрации Петроградского района Санкт-Петербурга подготовлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — рассказали в комитете.



Кроме того, КГИОП подготовил заявление о преступлении по статьям 243 (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия) и 330 УК РФ (Самоуправство). Обращение внимательного горожанина также перенаправлено в ГЖИ и районную администрацию.



В апреле 2021 года комитет по охране памятников проверил состояние здания и зафиксировал демонтаж элементов фактурной штукатурки с фасада и участки с «голой» кирпичной кладкой, а заодно и отсутствие женского маскарона, который находился в левом эркере на уровне 4-го этажа. Чиновники подали иск в суд, и арбитраж обязал в течение 18 месяцев после вступления решения в силу восстановить лицевой фасад. В силу решение вступило 19 декабря 2021 года.

А Петроградский районный суд признал управляющую компанию виновной в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 7.13 КоАП РФ (нарушение требований законодательства об охране выявленных памятников), так как на тот момент здание обладало таким статусом. Суд назначил УК штраф — 100 тысяч рублей.



«Документация на проведение работ по ремонту и реставрации фасадов объекта до настоящего времени в КГИОП не поступала, разрешение на проведение каких-либо работ на фасадах здания КГИОП не выдавал», — подчеркнули в комитете.

Дом М. К. Чаплиц с 28 июня 2021 года является объектом культурного наследия регионального значения. Здание построено в 1908 году по проекту гражданского инженера Николая Порубиновского в стиле модерн.

