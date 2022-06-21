Грязевой водопад открылся на Тореза. Теплосеть не выдержала испытаний

В 16:15 в диспетчерскую ГУП «ТЭК СПб» поступило сообщение о вытекании воды на проспекте Тореза, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. Дефект на трубопроводе у дома 2/40 обнаружился во время гидравлических испытаний теплосети. На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , видно, что вода с грязью, водопадом стекая с возвышения и по ступенькам, залила дорогу и тротуар.

Во время гидравлических испытаний температура воды в трубах не превышает 40 градусов, но ТЭК убедительно просит горожан не приближаться к местам вытекания, не заходить за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления, не пытаться пройти или проехать по затопленным тротуарам и дорогам, не допускать детей в охранную зону теплосетей, не подходить к припаркованным в зоне разлива автомобилям, а если в момент разлива вы оказались внутри транспорта, не покидайте его без помощи спасателей. Под асфальтом в зоне прорыва может оказаться промоина, и есть риск в нее провалиться. О любых признаках повреждения коммуникаций, будь то парение, вытекание воды или проседание грунта, нужно сообщать по телефонам «112» или «004» и на горячую линию ГУП «ТЭК СПб» по телефону: 601–93–93.

