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    Грязевой водопад открылся на Тореза. Теплосеть не выдержала испытаний

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    Гидравлические испытания днем 21 июня выявили изношенный участок теплосети в Калининском районе Петербурга. Живописные последствия коммунальной аварии засняли очевидцы.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В 16:15 в диспетчерскую ГУП «ТЭК СПб» поступило сообщение о вытекании воды на проспекте Тореза, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе предприятия. Дефект на трубопроводе у дома 2/40 обнаружился во время гидравлических испытаний теплосети. На кадрах, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что вода с грязью, водопадом стекая с возвышения и по ступенькам, залила дорогу и тротуар.

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    В 17 часов бригада ТЭКа локализовала вытекание. Сейчас испытания сетей продолжаются. Они проходят в границах улиц Вавиловых, Академика Байкова, Раевского, Жака Дюкло, Курчатова, Шателена, Новороссийской, Политехнической, а также Тихорецкого, Светлановского, Институтского, 2-го Муринского, Гражданского проспектов и проспектов Пархоменко, Тореза, Науки и Непокоренных. Изношенный участок включат в план ремонта после завершения испытаний.

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    Во время гидравлических испытаний температура воды в трубах не превышает 40 градусов, но ТЭК убедительно просит горожан не приближаться к местам вытекания, не заходить за ограждения, предупреждающие знаки и линию оцепления, не пытаться пройти или проехать по затопленным тротуарам и дорогам, не допускать детей в охранную зону теплосетей, не подходить к припаркованным в зоне разлива автомобилям, а если в момент разлива вы оказались внутри транспорта, не покидайте его без помощи спасателей. Под асфальтом в зоне прорыва может оказаться промоина, и есть риск в нее провалиться. О любых признаках повреждения коммуникаций, будь то парение, вытекание воды или проседание грунта, нужно сообщать по телефонам «112» или «004» и на горячую линию ГУП «ТЭК СПб» по телефону: 601–93–93.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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