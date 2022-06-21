Reuters: Под новые санкции Евросоюза может попасть золото из России

Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите на текущей неделе собираются заявить о намерении продолжать санкционное давление на Россию. Как передаёт Reuters 21 июня, в следующий пакет рестрикций может войти золото.



По данным агентства, на ближайшем саммите, намеченном на 23–24 июня, лидеры стран ЕС заявят о продолжении работы над санкционными мерами в отношении России. Предполагается, что ближайшая деятельность будет направлена на то, «чтобы повысить эффективность их осуществления и предотвратить их обход».