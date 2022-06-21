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    Reuters: Под новые санкции Евросоюза может попасть золото из России

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    5 комментариев

    Лидеры Евросоюза (ЕС) на саммите на текущей неделе собираются заявить о намерении продолжать санкционное давление на Россию. Как передаёт Reuters 21 июня, в следующий пакет рестрикций может войти золото.

    По данным агентства, на ближайшем саммите, намеченном на 23–24 июня, лидеры стран ЕС заявят о продолжении работы над санкционными мерами в отношении России. Предполагается, что ближайшая деятельность будет направлена на то, «чтобы повысить эффективность их осуществления и предотвратить их обход».

    Агентство утверждает, что оказавшиеся в его распоряжении проекты финальных документов саммита свидетельствуют о компромиссе между странами северной и восточной Европы. Первые настаивали на чётком упоминании седьмого пакета на саммите. Последние пожелали сосредоточиться на применении существующих мер, а не на немедленном добавлении новых.

    Хотя на данный момент новый пакет санкций не готовится, ведётся работа по определению секторов, которые могут быть затронуты. Одной из возможных следующих целей является золото, заявили Reuters чиновники, знакомые с ходом обсуждений. Однако пока неизвестно, какое ограничение установит эта мера — на импорт, экспорт или и то, и другое.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Лахтинские тут как тут.......
    СлаваРоссии
    Эта злобная клика милитаристов ЕС уже всем надоела! Они понимают только силу. Пора-пора русофобов метлой народов Европы вымести в сша!
    265043083
    Бедные, фантазия истощается. Видимо, в 9 пакете, запретят дышать.
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