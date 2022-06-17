    Сейчас

    +12˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +12˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 10

    5 м/с, зап

    758мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd56.87eur58.96
    ТЕМА ДНЯ

    "Как раньше не будет". Путин выступает на ПМЭФ

    Медпомощь для беженцевКуда пойти на выходныхПМЭФ 2022Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Убирать пешеходов из центра Петербурга на «Алые паруса» станет традицией

    3736
    7 комментариев

    Во время праздника «Алые паруса» центр Петербурга в 2022 году вновь отдадут выпускникам. После коронавирусного опыта убирать с центральных улиц не только транспорт, но и пешеходов станет традицией. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 17 июня рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

    Фото: Ирина Потехина / Вконтакте
    ПоделитьсяПоделиться

    Несмотря на снятие пандемийных ограничений, на праздник выпускников, который пройдет в Петербурге 24 июня, на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будут пускать только самих выпускников и сопровождающих их учителей. Билеты они получат накануне по одному на каждого. Родители, другие жители и гости города будут наблюдать за парусником, откуда смогут. Ожидается, что в этом году на «Алых парусах» соберется около 60 тысяч человек. Об ограничениях для транспорта читайте здесь.

    Пешеходные ограничения на «Алые паруса» ввели впервые в 2021 году. В зону перекрытий пускали только тех, у кого были билеты на праздник, организаторов, людей, которые живут на этих улицах, и круг лиц, определенных оргкомитетом. Перекрывать улицы начали уже в полдень, и к вечеру центр города совсем опустел. К моменту, когда на площадь начали пускать, у «входов» собралась толпа из выпускников — и местных жителей, которых пускали домой только при наличии соответствующих документов. «Фонтанка» рассказывала, как прошел праздник в новом формате.

    Фото: Ирина Потехина / Вконтакте

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ1

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    261529001
    Убирают обычно мусор. Тперь так говорят о гражданах?
    Денеб
    Граждане России - главная помеха планам нашего королька (как я его называю)......
    275102528
    Убирать граждан России стало традицией.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close