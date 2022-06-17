Убирать пешеходов из центра Петербурга на «Алые паруса» станет традицией

Во время праздника «Алые паруса» центр Петербурга в 2022 году вновь отдадут выпускникам. После коронавирусного опыта убирать с центральных улиц не только транспорт, но и пешеходов станет традицией. Об этом на своей странице в «ВКонтакте» 17 июня рассказала вице-губернатор Ирина Потехина.

Фото: Ирина Потехина / Вконтакте Поделиться Поделиться





Несмотря на снятие пандемийных ограничений, на праздник выпускников, который пройдет в Петербурге 24 июня, на Дворцовую набережную и Дворцовую площадь будут пускать только самих выпускников и сопровождающих их учителей. Билеты они получат накануне по одному на каждого. Родители, другие жители и гости города будут наблюдать за парусником, откуда смогут. Ожидается, что в этом году на «Алых парусах» соберется около 60 тысяч человек. Об ограничениях для транспорта читайте здесь.

Пешеходные ограничения на «Алые паруса» ввели впервые в 2021 году. В зону перекрытий пускали только тех, у кого были билеты на праздник, организаторов, людей, которые живут на этих улицах, и круг лиц, определенных оргкомитетом. Перекрывать улицы начали уже в полдень, и к вечеру центр города совсем опустел. К моменту, когда на площадь начали пускать, у «входов» собралась толпа из выпускников — и местных жителей, которых пускали домой только при наличии соответствующих документов. «Фонтанка» рассказывала, как прошел праздник в новом формате.