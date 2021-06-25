Сотрудники полиции к вечеру 25 июня очистили центр Петербурга от машин и пешеходов, чтобы в скором времени улицы, набережные и площади заполнились счастливыми выпускниками. «Фонтанка» предлагает посмотреть на затишье перед бурей. Скоро в Северной столице стартует ежегодный праздник для вчерашних одиннадцатиклассников «Алые паруса».
Совместно с полицией обеспечением правопорядка во время проведения «Алых парусов» занимаются военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. В частности, они патрулируют акваторию Невы, где наблюдалось массовое скопление маломерных судов, и осуществляют охрану общественного порядка на городских набережных.
О том, что сегодня в Петербурге перекрыто, вы можете прочитать здесь.