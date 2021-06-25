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Центр Петербурга опустел и замер в ожидании тысяч выпускников

Сотрудники полиции к вечеру 25 июня очистили центр Петербурга от машин и пешеходов, чтобы в скором времени улицы, набережные и площади заполнились счастливыми выпускниками. «Фонтанка» предлагает посмотреть на затишье перед бурей. Скоро в Северной столице стартует ежегодный праздник для вчерашних одиннадцатиклассников «Алые паруса».

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Совместно с полицией обеспечением правопорядка во время проведения «Алых парусов» занимаются военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии. В частности, они патрулируют акваторию Невы, где наблюдалось массовое скопление маломерных судов, и осуществляют охрану общественного порядка на городских набережных.

О том, что сегодня в Петербурге перекрыто, вы можете прочитать здесь.

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Комментарии (6)

260642011
Шура, запускайте Берлагу?
Foxit
Вот Алмазова как раз открыли. Все готовы к празднику.
Avs7153
Лично я опустел этот центр ещё в два часа дня. Надеюсь, к вечеру воскресенья описанное отмоют... Семь футов под килем и ветер в харю!
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