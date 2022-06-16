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    ПМЭФ2022

    Авиаприборостроительный «Навигатор» построит в Петербурге центр разработки и производства за 2 млрд рублей

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    3 комментария

    На полях ПМЭФ-2022 Смольный подписал соглашение о строительстве на территории Петербурга национального центра для разработки и выпуска радиоэлектронных компонентов для пилотажно-навигационного и вычислительного оборудования, аппаратуры для комплектования «стеклянной кабины» воздушных судов, комплексов бортового оборудования воздушных судов военного и гражданского назначения.

    Как говорится в сообщении 16 июня, Институт авиационного приборостроения «Навигатор» обязался инвестировать в создание такого центра около 2 млрд рублей. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2027 год. На новом предприятии появится около 1 000 новых рабочих мест, из которых более половины высокотехнологичные.

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    Комментарии (3)

    своих не бросаем
    ок, сколько и чего построили с прошлых сборищ? Zerro
    Инкогнито2021
    откуда у Института 2 млрд?
    So1nishko
    Сомневаюсь, что на военные проекты сейчас можно найти разработчиков.
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