Авиаприборостроительный «Навигатор» построит в Петербурге центр разработки и производства за 2 млрд рублей

На полях ПМЭФ-2022 Смольный подписал соглашение о строительстве на территории Петербурга национального центра для разработки и выпуска радиоэлектронных компонентов для пилотажно-навигационного и вычислительного оборудования, аппаратуры для комплектования «стеклянной кабины» воздушных судов, комплексов бортового оборудования воздушных судов военного и гражданского назначения.
Как говорится в сообщении 16 июня, Институт авиационного приборостроения «Навигатор» обязался инвестировать в создание такого центра около 2 млрд рублей. Ввод его в эксплуатацию намечен на 2027 год. На новом предприятии появится около 1 000 новых рабочих мест, из которых более половины высокотехнологичные.