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    Reuters: Власти США увеличили финансирование VPN-сервисов ради россиян

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    5 комментариев

    Правительство США с начала российской спецоперации на Украине в феврале почти вдвое увеличило финансирование трех технологических компаний, занимающихся разработкой VPN-сервисов. Об этом 15 июня пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

    Речь идет о сервисах nthLink, Psiphon и Lantern. Рост финансирования связывают с недавним всплеском пользователей из РФ. По словам президента некоммерческой организации, через которую идут деньги, в мае количество российских пользователей программ для обхода блокировок составило более 4 млн человек.

    Цель дополнительных инвестиций — «помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к западным СМИ».

    2 июня стало известно, что Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервиса Proton — он признан угрозой. В марте депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России заблокировали уже около 20 популярных сервисов VPN и намерены продолжать эту работу.

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    Комментарии (5)

    Денеб
    Браво, США! Больше VPN, хороших и разных! Правда - самое страшное для них.......
    Kot Piter
    «помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к западным СМИ» -
    Да какие СМИ? Торрент-трекеры и всё! =)))
    alex_k
    Спасибо!
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