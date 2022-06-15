Reuters: Власти США увеличили финансирование VPN-сервисов ради россиян

Правительство США с начала российской спецоперации на Украине в феврале почти вдвое увеличило финансирование трех технологических компаний, занимающихся разработкой VPN-сервисов. Об этом 15 июня пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.



Речь идет о сервисах nthLink, Psiphon и Lantern. Рост финансирования связывают с недавним всплеском пользователей из РФ. По словам президента некоммерческой организации, через которую идут деньги, в мае количество российских пользователей программ для обхода блокировок составило более 4 млн человек.

