Reuters: Власти США увеличили финансирование VPN-сервисов ради россиян

Правительство США с начала российской спецоперации на Украине в феврале почти вдвое увеличило финансирование трех технологических компаний, занимающихся разработкой VPN-сервисов. Об этом 15 июня пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.
Речь идет о сервисах nthLink, Psiphon и Lantern. Рост финансирования связывают с недавним всплеском пользователей из РФ. По словам президента некоммерческой организации, через которую идут деньги, в мае количество российских пользователей программ для обхода блокировок составило более 4 млн человек.
Цель дополнительных инвестиций — «помочь россиянам обойти цензуру и получить доступ к западным СМИ».
2 июня стало известно, что Роскомнадзор начал блокировку VPN-сервиса Proton — он признан угрозой. В марте депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в России заблокировали уже около 20 популярных сервисов VPN и намерены продолжать эту работу.